¿Pelo rebelde? Imita el recogido despeinado que lleva Katie Holmes

Hay días en que no queremos lucir tan arregladas. También, hay días en donde nuestro pelo no nos responde en absoluto y es ahí donde empezamos a buscar ideas o recurrimos a la planchita de pelo para calmar un poco el frizz. Hoy te decimos que no hace falta que busques más.

Si tenés el pelo ondulado y ese día se levantó rebelde o revoltoso, no dudes en preparar tu cabello como lo hace Katie Holmes. Es un moño fácil y casual, que ni horquillas o invisibles necesitas para lograrlo. Solo tienes que levantar tu cabeño, envolverlo en un moño en la parte más alta que puedas y sin estar ajustado. De esa manera, conseguimos un nido desarmado pero que se ve como si hubiésemos pasado horas (o por lo menos varios minutos) en el espejo.

Además, usar un tipo de peinado así tiene sus ventajas estilísticas que algunos expertos recomiendan:

* Lucirás más alta, porque que el moño esté situado en la zona más alta de nuestra cabeza, nos permite ganar centímetros en altura.

* Estilizar porque deja al descubierto nuestro rostro y la longitud de nuestro cuello.

* Muy cómodo y versátil para llevarlo con vestidos o Jeans por la mañana y con un traje súper sexy por la noche, dándole ese toque desenfadado.

*Favorecer a todas las mujeres por igual.

No hace falta estar súper arregladas todo el tiempo, solo debemos buscar ideas para lucir cómodas y tratar de no perder la elegancia en el intento. Este moño despeinado se convertirá en uno de los peinados más usados esta primavera 2021.