Este es el componente más efectivo contra las arrugas

En primer lugar hay que saber que todas tenemos o vamos a tener arrugas y debemos amigarnos con ellas. Sí es posible reducirlas un poco o retrasar su aparición y para eso existen múltiples tratamientos estéticos, cremas y sérums. Continuamente surgen también nuevos activos o ácidos, como el que veremos hoy: el ácido azelaico.

El ácido azelaico es un tipo de ácido dicarboxílico, que se obtiene de algunos cereales, como el trigo, la cebada o el centeno. Es decir es un aceite natural para la piel y es muy beneficioso no solo para las arrugas sino para combatir el acné, la rosácea y las manchas.

El retinol y la vitamina C ya se probaron como fuertes combatientes contra las arrugas pero el ácido azelaico empieza a mostrar sus principales ventajas.

El ácido azelaico es un ácido natural que proviene de distintos cereales. Foto: Madriderma.

¿Cuáles son sus funciones? El ácido azelaico es un exfoliante natural, tiene acción despigmentante y antiinflamatoria y regula la acción sebácea. También hidrata mucho la piel, dándole un toque brillante.

Con respecto a las arrugas, tiene una función antioxidante que remueve o disminuye la cantidad de radicales libres, principales responsables de las arrugas o los signos de envejecimiento.

El ácido azelaico tiene muchas funciones beneficiosas para la piel. Foto: ABC de Sevilla.

Este es un concentrado que puede usarse entre el 5 a 15% todos los días y verás los resultados en una semana. Jamás lo combines con retinoides o vitamina C, ya que hacen una acción contraria y puedes sufrir de sarpullido o rojeces que llegarían hasta a lastimar tu piel. Sí puedes combinarlo con ácido hialurónico o niacinamidas, que son componentes muy usados en la lucha contra las arrugas.

Este ácido puedes usarlo todos los días antes de aplicar tu protector solar. Foto: Marie Claire.

Puedes usarlo en tu piel antes de aplicar protector solar y una crema hidratante para salir a la calle. No hace falta que lo uses solo de noche sino que puedes aplicarlo de día antes de salir de casa, ya que el efecto no cambia pero sí es imprescindible el uso del protector solar.

El ácido azelaico se conviritó en el nuevo componente en tu rutina, perfecto para combatir y disminuir las arrugas. Pero, ¡atención! Consulta con tu dermatólogo/a de confianza antes de aplicártelo.

Esta información se publica a título informativo y de ninguna manera puede reemplazar la opinión de un profesional.