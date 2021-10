Tips para empezar a cuidar tu piel de manchas y arrugas

El cuidado de la piel del rostro está teniendo cada vez más importancia. Vemos mucha información referida al tema, tanta que incluso puede llegar a confundirnos. Amplia variedad de productos, precios, gente opinando al respecto….¿por dónde empezamos?

Lo primero que rescato es que, bien o mal, todo va orientado a cuidar la piel, y como todos sabemos: la piel es salud. Esto no es un dato menor y creo que es un avance muy positivo, ya que hace unos años las rutinas skincare eran sólo para los “fanáticos” de la piel. Ni hablar del uso del protector solar, que existía sólo en verano para los niños que van a la playa o pileta.

La disyuntiva aparece cuando decidimos empezar a usar productos en nuestro rostro y no sabemos cuál. Puede suceder que compremos de forma equivocada, porque a mi amiga o vecina le funcionó, y no tener buena respuesta en nuestra piel, en el mejor de los casos. O peor aún, también puede ocurrir que con un producto inadecuado empeoremos una condición de nuestra piel y generemos consecuencias negativas (manchas, irritación, sequedad, grasitud, etc)

También quiero aclarar que no siempre “lo más caro es mejor”. En lo personal muchas veces indico productos que se venden en el supermercado y los complemento con otros dermocosméticos, con resultados excelentes. Por lo tanto no hay que elegir según precio, ni pensar que el dermatólogo recomienda sólo “productos caros”. La realidad es que todos los médicos dermatólogos vamos a preferir siempre un producto dermocosmético, no por su precio, sino por sus características. Pero luego en el consultorio la rutina se personaliza a cada piel y bolsillo.

Entonces, la mejor rutina skincare es la que cada uno puede pagar, la que se adecua a las necesidades de cada piel y la que cumple los objetivos acordados entre dermatólogo y paciente. Si aún no tienen una rutina, o no están conformes con los productos que usan, mi consejo es consultar con su médico dermatólogo para no perder más dinero ni tiempo. Recuerden siempre que la piel es salud.

Para más información, te espero en mi cuenta de Instagram @dra.giraudbilloud