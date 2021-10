Cómo luce Jennifer Aniston un pelo espectacular a los 52 años

Uno de los sellos de Rachel Green en Friends era su increíble pelo, su icónica melena, con un color y corte particulares que todas las mujeres del planeta quisieron imitar. A pesar de que ya pasaron 17 años, Jennifer Aniston logró seguir manteniendo un pelo espectacular a sus 52. ¿Cuáles son las claves de su secreto?

Uno de ellos es usar un buen desenredante. ‘Uso desenredantes todo el tiempo cuando salgo de la ducha debido a la condición de mi cabello. Conseguir uno bueno es difícil, por eso decidí crear uno que fuera como ‘la navaja suiza de los productos: un protector de calor, que devuelve los nutrientes y la vitalidad al folículo piloso, además da brillo’, explicó la actriz en una entrevista.

Jennifer Aniston tiene un plus además de su increíble carrera como actriz. Hace que uno sienta que está frente a una amiga, alguien con la que podría pasar el día tirada en el sofá hablando de todo y de nada. Tal vez por eso Aniston siempre ha sido la elegida por numerosas empresas de cosmética y belleza para ser la cara de sus productos e inspirar a otras mujeres.

. La actriz en el detrás de escena de Lolavie, su marca de belleza. Fuente: Instagram.

Pero este año decidió lanzarse a la aventura de tener una línea propia, a la que llamó Lolavie, y por supuesto el pelo fue el primer punto en el que se puso a trabajar. ¿El objetivo?: lograr un producto que permita a las mujeres obtener un cabello extra hidratante, sin frizz, desenredado, suave y con un olor celestial.

El primer producto de su línea es Glossing Detangler, un spray multifunción que desenreda, hidrata, protege y da brillo a todo tipo de cabello. Está elaborado a base de semillas de chía, mejora la apariencia del pelo y lo protege de daños futuros. Otro componente, el limón, se encarga de aportar brillo, y las ceramidas vegetales funcionan como un potente acondicionador.

Jennifer Aniston explica cuáles son los pasos a seguir para tratar el pelo después de ducharte.

Después de la ducha, rocía el desenredante por todo el cabello ?

Peina el cabello húmedo sin esfuerzo. ?

Secar al aire o secar con secador. El producto de Lolavie tiene un escudo térmico vegano integrado para proteger el pelo del daño por calor. Pero también es bueno probar el secado natural para ver cómo suaviza el cabello, incluso sin herramientas. ?

del daño por calor. Pero también es bueno probar el secado natural para ver cómo suaviza el cabello, incluso sin herramientas. ? ?También puedes usar el desenredante de brillo después del secado como producto de acabado, para agregar un poco de brillo y domar los cabellos sueltos. Este es uno de los secretos de Jennifer Aniston para cuando tiene una producción de fotos o antes de grabar su programa de televisión.

El secreto de Jennifer Aniston para lucir con un pelo increíble

Jennifer Aniston aprovechó la cuarentena para probar distintas fórmulas y pociones mientras estaba encerrada en su casa. "La pandemia me ha permitido dejar el cabello al natural, sin teñir y, aunque no me hacen especialmente feliz mis canas, tuve tiempo para trabajar con mi propio cabello y experimentar con diferentes muestras en las que habíamos estado trabajando", confesó en una entrevista en Vogue.

“Este proyecto ha estado en proceso durante mucho tiempo y estoy muy emocionada. Tanto trabajo duro de nuestro increíble equipo para hacer esta línea, y estamos muy orgullosos de decir que se ha hecho SIN todas las cosas malas ... no tenemos parabenos, siliconas, sulfatos, ftalatos, sin gluten, vegano… y por supuesto SIN CRUELDAD, porque amamos a nuestros animales” escribió la actriz al momento del lanzamiento. Jennifer Aniston estuvo en todos los detalles de la campaña, delante y detrás de cámaras.

“La respuesta a este primer producto ha sido abrumadora y estoy tan feliz de que le guste, lo usen, lo comenten. ¡¡Estoy leyendo todo !!”, comentó Aniston en un posteo con los millones de fans que la siguen en todo el mundo.