Según Karol G, el hielo es la mejor rutina de belleza: ¡lucirás más joven!

Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida en el mundo artístico como Karol G es una de las artistas que han impactado significativamente el género urbano. Hoy en día cuenta con una gran popularidad que le ha hecho acumular 36.4 millones de seguidores en su cuenta oficial en Instagram.

La intérprete del tema “Bichota” se destaca por la naturalidad de sus makeups. Fue por eso que la cantante colombiana, en una entrevista para The Beauty Effect, reveló sus secretos para lucir un cutis radiante y hermoso. La intérprete del tema “Ay, dios mío” expresó, que durante lo largo de su carrera trato de encajar en los cánones de belleza impuestos por la sociedad, hasta que se dio cuenta de que ser ella misma era suficiente para lograr el éxito.

Karol confesó sus secretos para ser una de las mujeres más hermosas dentro de la Industria e indicó "Soy la más intensa con el cuidado de la cara, tengo cremas para todo hasta el párpado y la ceja casi. Quiero verme en mi mejor versión cuando tenga 60...”.

La novia de Anuel, también confesó haber realizado dos cursos de maquillaje para hacerlo ella misma como más le gusta y reveló:

"Me encanta el maquillaje. Me importa más mi piel que las dietas o rutinas de ejercicio. También me cuido muchísimo las manos y el escote porque ahí es donde se nota la edad”.