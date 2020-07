¡Funcionan! Los aceites naturales (además baratos) son los nuevos aliados de la belleza

Pareciera ser que el cuidado personal es una rutina cara, pero todo lo contrario. Está comprobado que los aceites naturales funcionan y además resultan ser súper baratos.

Es que nuestras abuelas no se equivocaban. Las veíamos ponerse aceite de coco en el cuerpo, aceite de oliva en el pelo y aceite de ricino o almendras en las cejas. Al igual que el efecto de la sábila o “aloe” cuya raíz produce un gelatinoso y codiciado bálsamo. Y millones de mujeres en todo el mundo avalan sus beneficios.

Es por eso, que mirando hacia atrás y usando cada día más ingredientes naturales, el mundo de la cosmética ha lanzado varios aceites faciales que están de última moda. También hay algo psicológicamente muy agradable cuando, con sus nuevas fórmulas, penetran con rapidez sin dejar apenas residuos.

¿Cuáles son los beneficios de los aceites?

Reafirman la piel y la “alimentan” como las vitaminas antioxidantes (A y C) y los minerales que, usados juntos, pueden reducir las señales de envejecimiento e impartir lozanía y un bello resplandor a la piel.

Y los nuevos aceites faciales, que se venden en todos los precios, están creados con fórmulas ligeras que no causan exceso de grasa, no tapan los poros y penetran enseguida. Esto es bueno saberlo porque muchas personas con la piel grasa, no conocen esta excelente cualidad.

Tips prácticos

1.-Tratá de conocer los aceites faciales y comprobar su textura en tiendas especializadas en cosméticos donde tienen muestras. Muchos traen un gotero, para evitar que los dedos contaminen sus principios activos.

2.- Los libres de fragancias son ideales.

3.- Algunos tienen ingredientes adicionales, como el retinol, para usarlo en la noche. Y están los que contienen jugo de uvas y vino.