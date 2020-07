Todas las celebrities la usan: la mascarilla de belleza magnética

View this post on Instagram

u2728 Cuidar tu piel y divertirte... u00bfPor queu0301 no? u00a1Un plan perfecto! ud83dudc86La #MagneticMask de #Beautyconcept es purificante, energizante y antiedad, con ingredientes activados por un imau0301n que se retira sin agua. Las propiedades magneu0301ticas de la fou0301rmula a base de hierro ayudan a reducir los signos del envejecimiento y la piel que muestra signos de estreu0301s. En 15 minutos, la piel estau0301 luminosa, revitalizada y lista para la semana! - ud83dudc49 Encuentra toda la liu0301nea Beauty Concept en www.youaretheprincess.com y en @pprimor. #wearebeautylovers