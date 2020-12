. ¡Quieres lucir joven y radiante! Sigue los tips de belleza de Shakira

Shakira es una de las mujeres más influyentes dentro del género ha tenido una gran trayectoria llena de éxitos y a menudo suele acaparar miradas y reflectores con su belleza.

La barranquillera a sus 43 años cuenta con un cutis radiante, pues Shakira no recurre a complicados tratamientos de belleza, solo confía en dos productos para el cuidado de su piel. Sin duda esta mujer tiene la fórmula mágica para mantenerse siempre joven.

Durante una entrevista para la revista "Hola versión inglesa", Shakira reveló sus tips de belleza para mantener el cuidado de la piel.

La intérprete del tema "Waka Wara" expresó "Mi rutina es muy simple, intento no complicarme mucho porque no tengo tiempo para ir a balnearios, hacerme tratamiento… Este tipo de cosas no están hechas para mí, que estoy trabajando ahora mismo".

La pareja de Gerard Piqué comentó "Todas las noches me desmaquillo, utilizo un sérum que tiene vitamina C y creo que eso es todo". Cabe destacar que los sérums a base de vitamina C es ideal para la producción natural de colágeno, logrando que tu cutis sea más fibra y atenúa las líneas de expresión y combate la flacidez.

Adicionalmente Shakira dio a conocer cuál es el producto estrella que le ayuda a mantener una piel radiante, se trata del uso diario del bloqueador, el cual es ideal para proteger la piel de la radiación solar.