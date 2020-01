La bailarina mendocina de Tini nos muestra las tendencias del verano

"Bailo desde que tengo uso de razón, pero a eso de los 12 años arranque en la academia de Sabrina Suden, con todo lo que son danzas urbanas, era mi vida, pasaba todo el día escuchando música, armando coreografías y dando clases, luego viajamos a Las Vegas con un grupo de hip hop mendocino a competir al mundial, en el año 2014. En ese viaje pasé por Los Angeles y conocí un mundo nuevo", contó Camila a MDZ Femme cuando repasó su carrera antes de llegar a compartir un escenario con Tini Stoessel.

Camila Lucca. Peinado: Mucho Hair Attitude. Makeup: Estefanía Aguado. Traje de baño: Basilotta.

"Entrene mucho y observe como bailarines trabajaban 24/7 de lo que amaban, y fue ahí cuando tomé la decisión de dedicarme a esto. Por lo que hice la Tecnicatura en Danzas en Instituto Fundación por el Arte en Mendoza. Comencé a participar de la Fiesta de la Vendimia, a trabajar en eventos, shows, a formar parte del elenco de Queen Disco y finalmente a dedicarme de lleno a la danza. Pero, con 21 años tomé la decisión de venirme a Buenos Aires en el año 2015. Me costaba dejar a mi familia y amigos, pero las ganas de crecer eran muy fuertes", dijo sin saber que hoy se convertiría en una de las referentes de la danza en la provincia.

Camila Lucca tiene más de 20 mil seguidores en Instagram y es la favorita de las centennials. ¿Por qué? Porque es una de las figuras que gira por el mundo junto a la famosa cantante Tini Stoessel.

"A fines del 2016 ya había participado en programas de TV como Showmatch, Susana Giménez, trabajaba en Plop y Puerca, había bailado para algunos artistas, pero sentía que algo me faltaba. En esos días encontré en internet un flyer donde buscaban bailarines para la primera gira europea de Tini Stoessel, como solista. Y sentí que se había materializado lo que quería, sin querer".

Claramente lo que más me gusta de mi profesión es la adrenalina que genera el estar sobre un escenario, el transmitir con el cuerpo lo que me sucede con la música, el conocer gente y lugares constantemente. No soy muy amiga de la rutina, me aburro rápido y esta profesión me permite experimentar cosas nuevas todo el tiempo.





¿Podés creer cada cosa que vivís? Porque parece ser el sueño de miles de chicas que te siguen...

Creo que constantemente me pasa eso de no poder estar creyendo lo que vivo y lo que me sucede.

Desde subirme a un avión y viajar 14 horas para bailar en la otra punta del mundo, estar en el mítico Teatro Colón con una obra de Disney. Expresarme frente a la cámara, trabajar con gente muy profesional, bailar con amigos talentosos.. Trato de que todo me sorprenda y aprender un poquito de cada experiencia. Para eso siempre intento volver a mi provincia, porque la amo y me recuerda lo verdaderamente importante, como la familia, mis amigos de toda la vida, la sencillez y la compañía: la gente que me apoya y está conmigo siempre. Ahí es cuando más valoro todo el camino construido y regreso con fuerzas para seguir cumpliendo sueños.

¿Qué tan cierto es que tu peluquero favorito es un mendocino?

Es totalmente cierto. Luquita siempre será mi favorito, porque siento que es tan o más apasionado que yo con lo que hace. El le dedica el cien a cada clienta, a cada mechón de pelo, a cada segundo de su trabajo, y eso lo hace excelente. No se estanca, siempre quiere más y mejor. Nosotros tenemos una relación muy especial, ademas somos muy amigos, él me peinaba para cada performance que hacia los sábados en Queen, y también cuando vengo con Tini. Siempre que vengo a Mendoza aprovechamos y armamos fotos, videos, looks, porque a ambos nos gusta jugar y explorar con la moda.

¿Sentís que marcás tendencia entre las chicas de tu edad?

No sé si marco tendencia, pero soy consciente que es una parte muy importante de mí, una gran herramienta. Que llama mucho la atención, me distingue de otras chicas y por eso le dedico o “dedicamos” mucho amor y creatividad.

Pero entonces, ¿qué se viene en color y peinado? Según Luca Salvo (Mucho Hair Attitude)

Este verano son tendencia los accesorios en el cabello como vemos en la mayoría de las fotos. "Tratamos de lucir peinados que se puedan adecuar a diferentes estilos como por ejemplo generar volumen y destacarlo con una vincha para poder darle un toque más vintage", contó el estilista.

"También podemos tomar un costado y agregar maxi clips de colores que son un boom esta temporada".

En Camila tratamos de lucir un cabello con ondas al agua que sigue siendo tendencia desde hace años para poder destacar el color cobre que le realizamos en su cabello con unas mechas localizadas en tonos dorados.

En este verano siguen siendo tendencia los looks total blond, o para los más arriesgados el Silver Hair



Colores con mucho brillo como marrones naturales o cobres intensos al igual que los rojizos.

En cuanto a largo como lo podemos ver en la nota anterior vuelve el pelo extra largo. Así que si no te animás a cortarlo en este último tiempo hiciste bien. Por que volvió el pelo XL para quedarse.



"Si estás con ganas de un cambio y no te animás porque no sabes qué es lo que te puede quedar mejor, te invitamos a que pases por nuestros salones a realizar un asesoramiento sin cargo para que nuestros profesionales pueden decirte qué look sería el más acertado para vos", concluyó Luca.

¿Y cuál es el mejor make up para este verano?

Según Estefanía Aguado Eugster -Professional Makeup Artist de MUCHO- "este verano innegablemente el dewy makeup está arrasando, dejando de lado el matte effect que fue tendencia total durante tanto tiempo".

¿De qué se trata el dewy makeup?

Consiste en lograr ese efecto visual de que la piel, sobre todo del rostro (podemos también jugar con cuello y escote), está húmeda. Lo cual nos transporta al calor, la playa o la pileta. Vuelve el gloss y los estilos más naive, pero a la vez atreviéndose cada vez más a los delineados un poco más jugados de lo que se acostumbra en Mendoza. El highlighter en un must que no puede faltar en nuestro kit básico, en especial si queremos jugar con este efecto o simplemente iluminar nuestro rostro.

Elegí también los tonos cálidos y anaranjados para párpados y blush, pero sin salir de lo tenue, el protagonista de este maquillaje, es el delineado cat eye, que combina lo vintage con lo contemporáneo.