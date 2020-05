"La mala puntería", por Peter Cubillos

View this post on Instagram

Me pregunto quu00e9 comeru00e1n los peces del lago desde que no vamos, me pregunto si nos extrau00f1aru00e1n. Me pregunto si los primeros du00edas siguieron yendo a la misma hora por costumbre a buscar las migas que les tiru00e1bamos, si todavu00eda lo haru00e1n como costumbre, si habremos adiestrado sin saber a un cardumen y si seremos, por quu00e9 no, los primeros adiestradores de peces en el mundo. Tantas cosas que me gustaban y ahora no quiero hacer por miedo a encontrarme con vos o conmigo, porque si no estu00e1s es en lo u00fanico que voy a poder pensar. Pelearse es como ser famoso por un rato, donde todo el mundo te pregunta siempre lo mismo, sos una noticia caminando, y creo que la ironu00eda estu00e1 en que cuando uno se pelea lo u00faltimo que quiere es ser noticia de algo, lo u00faltimo que quiere es contar lo que pasu00f3, y es lo u00fanico que te preguntan. Cuando me preguntan u201cu00bfcu00f3mo estu00e1s?u201d me dan ganas de contestar que no estoy, que vuelvan en otro momento, y por cortesu00eda o mu00edmica aprendida lo u00fanico que me sale es decir u201cahu00ed andamosu201d con cara de borrego y ver cu00f3mo la otra persona te hace una guiu00f1ada o dice alguna estupidez mu00e1s que nada por incomodidad, porque la gente que me quiere y me conoce jamu00e1s me preguntu00f3 nada. Nos peleamos y fue como si nada pasara, y por eso voy a esas personas, porque me desdramatizan el mundo y vuelvo a casa con la sensaciu00f3n de saber que no es tan grave y que algunas personas se van y otras siempre van a estar. Ayer comu00ed tarta de choclo y me acordu00e9 de vos, y puse un rato un disco de Counting Crows para disfrutar un poco la sufrida. Me hace bien llorar, nunca lo habu00eda notado, tanto que algunos du00edas me provoco el llanto con pelu00edculas y canciones, como si intentara vomitar sabiendo que despuu00e9s me voy a sentir mejor. Hoy hizo fru00edo asu00ed que prendu00ed la estufa y mientras caminaba a la cama no pude evitar pensar que tus medias se calientan en la estufa de otro lugar.

Los peces, por @cubillospeter