Dua Lipa encendió Buenos Aires con estos modernos looks

Dua Lipa posee la capacidad de que use lo que use siempre luce bien. Su actitud para vestir prendas vintage o muy nuevas es algo que admiramos y que la hace única y especial. Gracias a su gira "Future Nostalgia" que la trajo hasta Argentina pudimos ver sus looks más arriesgados en sus visitas por Buenos Aires.

Sabemos que a Dua Lipa le encanta combinar prendas trendy con otras de la generación Y2K o del 2000. En su llegada a nuestro país pudimos ver en sus looks que su estilo no se perdió, sino que se afianzó. ¿Qué usó la cantante? ¡Se los mostramos!

Dua Lipa llegó a Argentina con sus looks más osados y modernos. Foto: Instagram @dualipa.

Fiel a su looks fuera de lo común, Dua Lipa arribó en Argentina y su primer atuendo estuvo formado por una minifalda de lentejuelas azules, sudadera negra con estampa de corona, botas altas de cuero negro, bolso negro y pañuelo en forma de diadema que adornó su negro pelo.

Para su primer paseo optó por un outfit casual. Foto: Instagram @dualipa.

Luego de instalarse en un hotel, la cantante salió a disfrutar las calles del barrio Caminito en La Boca y eligió un look más casual y tranquilo con unos jeans rectos, top blanco, chaqueta amarilla, bolso y zapatos de cuero con plataformas en color borgoña que contrastaron con las demás prendas en colores claros.

Dua Lipa jugó con tendencias 2022 en este atuendo. Foto: Instagram @dualipa.

Después de su primer show, Dua Lipa decidió salir por la noche porteña con unos jeans mom, top blanco de escote cruzado, tapado de cuero negro, zapatillas blancas, gorra negra y bolso marrón. Aquí, la artista prefirió ponerle su toque al maquillaje con un delineado cat-eye con pequeños apliques de brillos plata.

Para el cierre de su visita, apostó por un conjunto en amarillo total. Foto: Instagram @dualipa.

Para cerrar su paseo por Buenos Aires, la británica posó con un conjunto amarillo patito de lanilla conformado por minifalda, bralette y saco que combinó con un bolso animal print y una gorra rosada y azul. Muy chic y marcando tendencia como siempre.

Dicen que el recital de Dua Lipa fue increíble. Nosotras afirmamos que lo que estuvo increíble fueron sus looks en suelo argentino.