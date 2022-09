Los mejores looks del Mendoza Fashion Week 2022

Mendoza Fashion Week, uno de los desfiles más importantes del país, llevó a cabo su undécima edición en el Mendoza Plaza Shopping. En la pasarela se presentaron las colecciones primavera-verano 2022-2023 de las principales marcas de indumentaria de Argentina que se encuentran el centro comercial.

El evento se realizó en el estacionamiento Oeste frente a Distrito Shopping Food con musicalización de los DJ Virginia De Cunha al comienzo del encuentro durante el cóctel de bienvenida y luego del desfile con DJ Otto Bunge.

La moda no solo se hizo presente en la pasarela, las mendocinas se lookearon para la ocasión y MDZ Femme te trae aquí los mejores outfits de la jornada y cuáles son las tendencias que debes seguir en esta temporada.

Victoria Kruszewski optó por un preppy style. Foto: Maximiliano Ríos.

Victoria Kruszweski lució un conjunto de falda plisada, camisa blanca y chaleco de la firma Lacoste, muy al estilo preppy que se viene a full esta temporada.

Martina Bernao, Bernice Zalazar y Martina Vázquez. Foto: Maximiliano Ríos.

Tres amigas que lo dejaron todo en el cóctel. Martina Bernao se une a la tendencia de superposición de prendas y mangas abullonadas, una decisión jugada pero que funcionó al 100%. Bernice Zalazar y Martina Vázquez lucen distintos cortes de blazer, una pieza que no puede faltarte en tu armario, sea el estilo que tengas, no puedes dejar de implementarla en tus looks.

Muriel del Barco y Verónica Kolton. Foto:Maximiliano Ríos

Muriel del Barco optó por un outfit monocromo negro con detalles de plumas, una tendencia que sigue vigente en la actualidad. Por otro lado, Verónica Kolton, eligió un traje de dos piezas blanco con un corset con transparencias que haciendo que el look se eleve al máximo.

Rocío Barros y Florencia Afranllie. Foto: Maximiliano Ríos.

Rocío Barros fue otra fashionista que eligió un conjunto sastre de dos piezas pero lo dio todo con la elección del color verde, el cual se vio repetidas veces durante el desfile. Florencia Afranllie también se unió al team color con su blazer y top naranja.

María Panella, Giuliana Panella y Josefina Panella. Foto: Maximiliano Ríos.

María Panella lució un outfit sencillo en blanco y negro con un blazer oversize que se convirtió en el protagonista. Giuliana Panella, otra mendocina fashionista que siguió la tendencia de los trajes de dos piezas pero su pieza distintiva fue un vestido de tejido negro, un must para este verano 2023. Por último, Josefina Panella también se unió a las piezas tejidas con un top en color natural y prendas negras para acompañarlo.

Ailén Estorni y Dania Giol. Foto: Maximiliano Ríos.

Ailén Estorni lo dio todo con su look. Parece que sus prendas y accesorios en fucsia no fueron elegidos al azar, ya que, demuestran que ella sabe este color es uno de los más en tendencia en esta temporada. Dania Giol eligió un outfit total black, una alternativa que nunca falla.

Guadalupe Ghilardi. Foto: Maximiliano Ríos.

La influencer Guadalupe Ghilardi fue una de las mejores vestidas del evento. Eligió un conjunto sastre de pantalón y blazer con un estampado único que creó Helena Dakak, una diseñadora argentina que está por lanzar su marca en breve.

Juana Casa. Foto: Maximiliano Ríos.

Juana Casa fue una de las mendocinas que siguió las tendencias que se vienen al pie de la letra. Eligió un conjunto en un color amarillo vibrante que se robó todas las miradas.

Natalia Saal. Foto: Maximiliano Ríos.

Natalia Saal, que viajó especialmente a Mendoza por este evento, se unió a los brillos con su top, otra de las tendencias que más se vieron en la pasarela. A este lo combinó con un pantalón tipo sastre con unas sandalias que ató por encima, una jugada que elevó su outfit al top.

Lula Martínez, Bruna Di Tommasi y Antonella Zaleski. Foto: Maximiliano Ríos.

Lula Martínez también fue otra mendocina que optó por el color con un conjunto de top y pantalón amarillo que combinó con un blazer en fucsia. Bruna Di Tommasi se unió a la tendencia de superposición de prendas logrando un look súper canchero. Finalmente, Antonella Zaleski optó por un catsuit de cuero negro, el estilo mameluco y prendas de cuero son dos tendencias que tienes que seguir en esta temporada primavera-verano 2022-2023.