Hailey Bieber y el conjunto deportivo para lucir fabulosa en el gym

Hailey Bieber es una amante del deporte y lo practica en todas las versiones posibles. La modelo de 25 años es uno de los rostros más comunes que se ven a la salida de sus clases privadas de yoga, pilates y cardio. Incluso, muchas veces entrena en el gym con su amiga, Bella Hadid. No obstante, esta vez sorprendió con un conjunto deportivo muy básico.

Últimamente, la esposa de Justin Bieber se ha convertido en objeto de inspiración para todas aquellas mujeres que quieren lucir fabulosas en el gym. Ir guapas, cómodas y estilosas, pero también a sudar y darlo todo. Ese es el punto clave de Hailey Bieber que no deja de sorprender con unos lookazos de ensueños.

Mucho estilo: Hailey Bieber y su conjunto deportivo

Entre todos los que tiene, este conjunto deportivo que ha lucido en esta oportunidad ha despuntado por un pequeño detalle que no pudo pasarse desapercibido. La top model se ha visto fabulosa yendo al gym con un sencillo truco de estilo en el que elevó su look con solo un gesto.

Hay que olvidarse de las sudaderas al estilo Diana de Gales. Esta temporada todo va muy sencillo: de sporty y sencilla camisa blanca, a poder ser oversize. Para quienes buscan cómo darle un twist al vestuario de entrenamiento, hay que hacer como Hailey.

El conjunto deportivo de Hailey Bieber con prendas básicas, ideal para ir fabulosa al gym - Fuente: Hola!

Ella apostó a este conjunto deportivo que se puede lucir antes de entrar a clases y a la salida. El tono favorito de Hailey es el amarillo de la marca española Born Living Yoga. El 'bra' es de sujeción media-ata, con elástico. El patrón del cuello es halter y los 6 tirantes están cruzados en la espalda creando un efecto muy elegante.

Los leggings, conocidos como Tight Fit, tienen un push up muy favorecedor. Su tejido es muy suave. Se puede combinar como en su caso, con una camisa larga y amplia. El objetivo es generar muchas variantes a este look.



Por ejemplo, para los días más calurosos se puede cambiar por un sujetador apto para los entrenamientos de alto impacto que además aboga por el efecto push up y, en vez de leggins cambiar por unos shorts a tono estilo bike con la cintura alta. Recuerda que estilizan mucho la figura.

Ahora sí, para las que con su ropa expresan su estado de ánimo, qué mejor que enfundarse en un look inspirado en Hailey Bieber y demostrar que se puede lucir fabulosa en el gym.

¿Te apuntas?

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.