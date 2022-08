Conoce la historia de la joven activista argentina que deja huellas en el mundo

Nicki Becker es una joven activista argentina, de 21 años, que lucha por la justicia climática y es referente de muchas personas. Desde Mdz Femme, hablamos con ella para conocer su trayectoria, su mirada y sobre Jóvenes por el Clima.

Con frases como, “¿si no somos nosotros, quiénes?”, “si queremos vivir en un futuro mejor no nos queda otra que construirlo'', rompió el hielo y se ahondó en la entrevista.

Es una gran referente para muchos jóvenes. Foto: ph_gonzalo_

- ¿Cuál fue el pequeño paso que te llevó a donde estás hoy?

- No es solo un paso sino fueron varios. Creo que a nivel personal, la decisión inconsciente de convertirme en activista medioambiental. Lo que me pasó fue ver un video que me impactó y me sorprendió la poca información que había en Argentina. Desde ese momento, comencé a investigar y me dí cuenta de que debía hacer algo de forma colectiva. Así, por ejemplo, logramos organizar una movilización donde vinieron más de 5.000 personas.

- ¿Qué es para vos jóvenes por el clima? ¿Qué rol cumplis en el movimiento?

- Para mi es, sin exagerar, un movimiento que tiene la posibilidad de cambiar la historia del país y también internacional. Hoy en día, el movimiento ambiental es la posibilidad de cambiar el statu quo. Por esta razón, soy activista porque creo que el ambientalismo puede hacer que todo sea más justo. Además, es un conjunto de chicas y chicos preocupados por el futuro y por un presente que es muy injusto. Creo que es increíble como tomando una serie de medidas para frenar la crisis climática, podemos construir un mundo que sea mejor para todos y para todas.

Me cuesta un poco pensarlo porque no es que existan roles tan marcados. Creo que si tengo un rol de referencia en el movimiento, tanto hacia afuera como para adentro, porque realmente le dedico todo mi tiempo a jóvenes por el clima. También, trabajo mucho en lo que respecta al movimiento internacional. Por esta razón, tengo tantas reuniones con referentes y activistas del mundo para pensar un movimiento latinoamericano que pise fuerte. Quizás, tengo un rol más pragmático, trato de bajar las cosas a tierra y me pongo con cosas concretas.

- ¿Cómo llegaste a ser una líder y referente? ¿Qué implica eso para vos?

- Es algo que se va dando. Cuando te querés dar cuenta, tenés un montón de responsabilidades. Implica mucha responsabilidad de lo que digo, hago y en cuanto a la gente que me encuentro y me pide que hable sobre x tema, cuando es difícil estar en todo. Pero es hermoso y decido tomarla con alegría y con todo lo que eso implica. También entendiendo que soy referente de un movimiento que es muy grande y colectivo y me excede. Además, tiene la parte de frustración, angustia, estrés y todo eso porque soy una persona autoexigente y lo llevó a este ámbito también.

“Cada vez tenemos menos tiempo, pero tiempo hay y eso es una presión”.

- ¿Qué consejos le darías a las mujeres que quieren comenzar a realizar un impacto en la sociedad?

- No solo a las mujeres sino en general. Mi consejo es buscar gente que esté en la misma página que ustedes y organizarse para lograr un objetivo. Yo no podría haber llegado a ningún lado trabajando sola. Además, tener en cuenta que ser parte de un movimiento es complejo, difícil y lleva mucho tiempo pero a la larga se logran los cambios reales.

Es parte de Jóvenes por el Clima. Foto: ph_gonzalo_.

- ¿Cuál fue el objetivo que cumpliste que no podías creer?

- En 2019, el primer año, trabajamos para que se sancione la Ley de Cambio Climático. Nosotros mandamos muchos mails, llamábamos, vivíamos en el congreso y muchas cosas más y así logramos que se sancione la ley. En ese momento, yo estaba con Bruno, uno de mis compañeros, y fue muy emocionante porque fue el primer gran logro que tuvimos. De repente, la juventud había logrado que se sancione una ley. No lo podía creer y no podía parar de llorar. Sentir que podes cambiar algo es muy fuerte.

- Al ser una mujer que expone sus posiciones abiertamente en redes sociales, ¿tenés que lidiar con hate? ¿Cómo te llevás con eso?

- Gente bardeando en Twitter y en Instagram es algo horrible y que te tenés que acostumbrar. Las primeras veces no lo entendes porque son personas diciendote que sos la peor persona del mundo, que te van a venir a buscar, entre otras cosas. Es muy complejo de entender, pero cuando me paso mis compañeros y compañeras me acompañaron. De igual manera, no deja de ser feo y fuerte.

- ¿Qué obstáculos se presentan a la hora de querer generar un impacto en la sociedad?

- Hay miles de obstáculos. Mucha gente piensa que lo ambiental es algo elitista y salir de eso cuesta un montón. Y más en un país como Argentina que realmente tenemos una crisis económica y social muy fuerte. Un gran obstáculo es no entender que la crisis está relacionada con la gestión de los bienes naturales y la salida también está en eso.

- ¿Cómo llegaste a entrevistar a Antonio Guterres? ¿Qué es lo que más te gustó de esta experiencia?

- Se dió en el marco de la COP 26 que fue en Glasgow, Escocia, donde van presidentes de todo el mundo y negociadores y se negocian los grandes acuerdos en materia de tratados climáticos como el Acuerdo de París. Estando allí, me llegó por parte de UNICEF la posibilidad de tener una reunión con Antonio Guterres y con 5 activistas del mundo. Luego, me quedé hablando con una de las asesoras y fue ahí dónde salió la idea de armar una entrevista para las redes de Naciones Unidas, a través, de un vivo de Instagram y Facebook. Como pasa todo en esas cumbres, de un día para el otro.

Me gustó esa posibilidad de preguntarle acerca de su rol en las conferencias y de su punto de vista porque es una persona que ha hablado con casi todos los presidentes del mundo. Además, es una persona super accesible y super copada.

Muchas gracias Nicki por tu buena onda y por tu compromiso con la sociedad. ¡Esperamos que el mundo cambie para mejor!

Clickea aquí para conocer más acerca de Nicki Becker, activista argentina.