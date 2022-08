Una fotógrafa apasionada cuenta cómo logró destacarse en lo que ama

El 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Fotografía porque el inventor y artista Louis-Jacques Daguerre presentó el daguerrotipo, antecedente súper importante para la fotografía de hoy en día. Por esta razón, en Mdz Femme charlamos con Clara Patti, una joven fotógrafa.

La mendocina Clara Patti tiene 26 años y actualmente vive en Buenos Aires. Es fotógrafa de lifestyle, moda y recitales. Estudió fotografía en una academia de cine que se llama New York Film Academy. Además de relaciones institucionales, escenografía, community management y producción de desfiles de moda.

Clari cubriendo el Lollapalooza.

Su romance con la fotografía comenzó cuando ella tenía 10 años y sus papás le regalaron una cámara digital. Recuerda que le sacaba fotos a todo lo que había en su casa, sobre todo a las plantas y flores del jardín. Después, retrataba a sus amigas del colegio y a los 15 años tuvo su primer trabajo, que fue para una chica de la escuela. Siempre la inspiró mucho la naturaleza, lo cotidiano, la música y los viajes.

Fotografía a Natalia Oreiro en el Teatro Colón. Foto: Clara Patti.

“Lo que más disfruto de la fotografía es conocer gente nueva todo el tiempo, creo que sacarle fotos a alguien es, realmente, conectar con la persona. Siento que conecto con personas que tienen mucho para contar todos los días y eso es algo que no sucede en todas las profesiones, aprendo mucho de diferentes rubros. Creo que mi trabajo me sorprende todos los días y eso me gusta mucho”, explicó Clara.

Clara contó que lo que la llevó a estar donde está hoy fue animarse. Siempre se arriesgó aunque tuviera miedo, dudas, inseguridades y cree que gracias a eso hoy está en este lugar. Además, tiene una familia que siempre la alentó, apoyó y confió en ella. “Creo que sin su amor, el camino recorrido hubiera sido distinto”, añadió.

“Disfruto mucho de fotografiar a mujeres emprendedoras, a músicos y a gente apasionada por lo que hace. Trabajar en el Lollapalooza fue para mi increíble, como también sacar fotos en el Teatro Colón para el estreno mundial de una serie”.

Fotografía a Trueno. Foto: Clara Patti.

“A todos los que están empezando este camino de la fotografía, les recomendaría que se rodeen de gente creativa, que trabajen en equipo, que busquen en lo cotidiano lo que los inspira y que estén en contacto con eso todos los días. Además, que practiquen mucho y que no escuchen a la gente que cree tener la verdad definitiva acerca de una cámara, una técnica para editar, un lente o lo que sea. Creo que la fotografía se trata mucho de encontrar la identidad de uno y, una vez que la encontraste, jugar todo el tiempo con eso”, sumó.

Para finalizar la entrevista, Clara contó que para ella ser fotógrafa es ver lo mejor de cada uno, una historia linda que contar o una mirada.

Clickea aquí para conocer más acerca de su trabajo. A continuación algunas de sus fotografías.

Donatto para Pastalinda. Foto: Clara Patti.

Producción con Pampita. Foto: Clara Patti.

Hailey Bieber. Foto: Clara Patti.

Recital de Duki. Foto: Clara Patti.

Muchas gracias Clara Patti por ser parte de Mdz Femme en el Día de la Fotografía. ¡Nos apasiona contar historias de vida como la tuya, que dejan huellas a muchos jóvenes!