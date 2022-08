El hermoso vestido de Vanessa Hudgens que se robó todas las miradas

No se puede negar que Vanessa Hudgens destila glamour casi siempre. Sin embargo, en esta oportunidad, lo hizo con un hermoso vestido negro transparente. La celebridad lo compartió en su Instagram y, luego en varios medios, se mostraron los detalles de cómo la cantante es una fanática de presenciar eventos vestida siempre de negro.



La mejor elección: Vanessa Hudgens y su vestido negro

No es para menos, su belleza se roba todas las miradas, se vista como se vista. Sin embargo, no se puede negar que, después de verla lucir este hermoso vestido negro largo, dieron ganas de indagar más en detalle el total look.

En esta oportunidad, ella misma mostró en sus redes sociales el outfit. Eso sí, Vanessa Hudgens solo mostró la parte superior donde se vio que el corte era con un hombro al descubierto. Como accesorio, eligió una cadena dorada con varios dijes y el maquillaje de lo más acertado, en tonos marrones.

En detalle, el vestido negro de Vanessa Hudgens - Fuente: Instagram @vanessahudgens

Luego, para ver su total black look, la cantante, de tan solo 33 años, se pudo ver en otros medios, porque sin dudas, fue una gran inspiración. De cualquier manera que se la vea, se nota la diminuta cintura que tiene y, en gran parte, esta vez dejó entreverla con el corte del vestido.

Para finalizar el outfit, lució unas sandalias también negras, de taco alto y plataforma. Super cómodas y perfectas para llevar a un evento como el Cali Water, donde ya sabía de antemano que estaría mucho tiempo de pie. El detalle, fue su mini bolso color turquesa, que resaltaba con el resto de todo el outfit.

Vanessa Hudgens luciendo un vestido negro en Cali Water - Fuente: ViveUSA

Con aire fresco y natural, en ningún momento perdió la espontaneidad de su edad, sumado a que su cabello optó por llevarlo suelto. Todo en su conjunto, hizo que destilara glamour y delicadeza. Como para no robarse todas las miradas.

Una fan del negro

En otra oportunidad, Vanessa Hudgens volvió a destilar glamour y lo hizo también con un maxi vestido negro. Fue precisamente durante su asistencia a Coachella. Fue una de las decenas de estrellas que, una vez más, se robó todas las miradas. Se pudo probar que el negro es su color favorito. Vanessa Hudgens en Coachella luciendo un vestido negro - Fuente: Instagram @vanessahudgens

Sin embargo, esta vez, el vestido tenía un corte diferente, sin mangas, escote en V bien pronunciado y un tajo imponente en el centro de sus piernas. Algo apropiado, es que lo combinó perfecto con el maquillaje, el pelo suelto y ningún accesorio que dispersara la vista de su admirable figura.

¿Cuál de los dos te ha gustado más?

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.