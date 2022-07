Delfina Thome, la mendocina que disputará el Mundial de hockey

Delfina Thome es una jugadora de hockey sobre césped profesional mendocina. Actualmente, juega en la Selección Nacional y va a participar en la Copa Mundial que se disputará en España y los Países Bajos, en julio de este año. En MDZ Femme, charlamos con la jugadora para conocer un poco más sobre ella y su historia.

La constancia la llevó a estar donde está hoy, como también, el apoyo de su familia, sus ganas y el fanatismo por el hockey sobre césped. Siempre fue muy fan del hockey, se quedaba horas y horas en los entrenamientos de las más adultas y hasta la última división. Luego comenzó a jugar en la Selección de Mendoza, y así sus ganas de crecer en el deporte fueron mayores hasta que, hoy en día, puede afirmar que llegó a la Selección Nacional y será parte del próximo Mundial.

Parte del seleccionado nacional de hockey. Foto: Gentileza.

También contó acerca de sus otras pasiones: “Me gusta mucho el Kitesurf, lo practico con mi novio, es un deporte que me desconecta y me hace muy bien la verdad. Me gusta mucho aprender de las situaciones que vivo, sean malas o buenas, siempre sacarles su lado positivo".

“Es duro llevar equilibrada una vida de alto rendimiento, siempre hay momentos que explotas pero trato de no llegar a ese momento. La idea es ir día a día siendo consciente de lo que estoy viviendo y trato de hablarlo, que también ayuda mucho. Tengo un lindo grupo de amigas en las Leonas, eso me alienta, sobre todo porque estoy muy lejos de casa”, explicó.

“Le recomendaría a la persona que esté iniciando este camino que siempre luche por lo que quiere. A la primera de cambio, agarrar y empujar más fuerte, porque la vida TODO EL TIEMPO, te pone a pruebas. Y la palabra constancia, siempre presente”, agregó Delfi.

Lo más difícil del camino del deportista es estar tan lejos del lugar y la provincia de donde uno viene, explicó Delfina Thome, haciendo referencia a lo más complicado del hockey. No tiene un solo modelo a seguir, ni una sola persona. Ella trata de tomar los principios que le gustan y adoptarlos a su vida.

¡Muchas gracias Delfi por tu buena onda y compartir tu amor por el deporte! Todos los éxitos en el Mundial.