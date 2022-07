Día de la Mujer Afrodescendiente: ¿hay exclusión en Argentina?

Un día como hoy pero de 1992 un grupo de mujeres afrodescendientes se reunieron en República Dominicana para fortalecer la lucha contra el patriarcado y el racismo. Por esta razón, el 25 de julio se celebra el “Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente”.

En esta nota, charlamos con María Soledad Ramos sobre lo que significa ser una mujer afrodescendiente, sobre el racismo y otros temas que influyen en el mismo. Ella es afroargentina e hija de migrantes caboverdianos. Toda su familia es de Cabo Verde.

Soledad en el rodaje del documental María Presente sobre la vida de María Remedios del Valle: Foto: Carla Guzmán.

¿Qué significa para vos ser una mujer afrodescendiente?

Crecí reconociendo mi identidad, no siempre desde las formas empoderadas que con frecuencia se pronuncian pero si teniendo mucho conocimiento de mi origen. Crecí rodeada de mujeres migrantes africanas, observando su resistencia, admirando su capacidad para sostener y atravesar diferentes situaciones solas, ayudándose unas con las otras.

¿Sigue habiendo exclusión en la actualidad?

En la sociedad actual creo que continúa existiendo mucho desconocimiento y una mirada estereotipada hacia las personas afrodescendientes. Considero que tanto el Estado como los medios de comunicación son responsables de las narrativas construidas históricamente, principalmente, en torno a las corporalidades y existencias sobre nosotras, generando de forma sistemática una exclusión de nuestras identidades y de nuestras historias.

¿Cómo notas el racismo en Argentina?

El racismo en Argentina es estructural. Es evidente desde el lenguaje en sí mismo. Las expresiones, "negros de mier...", "negros de alma", "negros de mente", son declaraciones constantes que afirman varias características de nuestra sociedad argentina que son vistas y reconocidas por el mundo. El mito de la Argentina blanca y la constante insistencia en una ficticia descendencia europea "predominante", no como reivindicación identitaria sino como un complejo de superioridad.

El hecho de que en las posiciones de poder y toma de decisiones no encontremos personas negras o racializadas denota tal intencionalidad y vemos como opera el sesgo racial a la hora de acceder a mejores condiciones de vida.

La puedes encontrar en Instagram como @afroargentina. Foto: Carla Guzmán.

¿Sentís que hay algún tipo de discriminación o desigualdad respecto a esto?

Es evidente que los mejores empleos, las mejores condiciones de contratación, las buenas oportunidades de desarrollo en el mercado laboral están distribuidas no sólo en la predominancia del color de piel no negro sino también en el hecho de tener contactos que posibiliten dicho acceso. Cada vez es más explícito a la hora de acceder a un puesto de trabajo tanto en el ámbito público como en el ámbito privado.

Lo perverso de este sistema que cada vez genera más pobres y cada vez más ricos es que además de propiciar condiciones de vida invivibles, producen daño intencional en la salud mental. Poco y nada se menciona que, según el Inadi, el mayor registro de discriminación y racismo se da en el sistema educativo y en instituciones públicas. Lo que reafirma que tenemos un problema estructural que, lamentablemente, lo vemos replicado en tantas partes como en los sistemas existentes.

¿Qué significa el 25 de julio para vos?

Es una fecha relativamente nueva en mi vida, como toda mi educación afro centrada que no fue de la mano de mi formación en ninguno de los niveles educativos que tuve, lo cual es bastante penoso. Cada año lo siento diferente. Este año me resulta bastante triste porque en los últimos meses fallecieron dos grandes referentes de nuestra comunidad, Paulina Díaz y Pocha Lamadrid, luchadoras y compañeras. Son de esas mujeres que abren espacios, dan lugar, apoyan e impulsan a otras mujeres. Las nombro en presente porque ese legado sigue vivo, nos marca, nos define y nos guía como feministas o, por lo menos, ojalá así sea en un panorama, por momentos, desolador pero no desconocido para quienes vivimos de levantar y sostener a otras.

¡Muchas gracias Soledad por tu buena onda y por permitirnos conocer más acerca del tema en el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente!

