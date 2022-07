Tiene 19 años, decidió emprender y ya es un éxito su proyecto

Martina Mendiguren tiene 19 años y es la creadora de la marca Jagger Market. Además, estudia comunicación digital y tiene una gran pasión por el diseño, la moda y el streetstyle. En esta nota, hablamos con ella para que nos cuente más sobre su firma de buzos, de estilo neoyorkino, y acerca de cómo es emprender en Argentina.

“Jagger comenzó en mayo de 2020 en medio de la pandemia, me encontraba buscando buzos oversize con diseños originales para mí y no conseguía nada. Entonces agarré el celular y empecé a diseñar buzos por diversión, con el fin de hacer uno para mí. En los diseños predominaban estampas relacionadas con New York, códigos de barra, frases, sellos, entre otros. Con los días, me di cuenta que estaba creando algo con mucha onda y original, no había nada parecido en el mercado".

Entonces, "le mostré los diseños a Carolina (madre y socia) y le propuse la idea de venderlos, automáticamente, me dio su apoyo y de a poco fuimos averiguando cómo podíamos hacer para llevar a cabo la producción de los mismos. En julio, ya estaban los primeros buzos terminados”, resumió Martina.

Martina con su buzo jagger. Foto: Instagram.

Pero eso recién empezaba. Aún “tocaba armar una página y subirlos, y yo no tenía conocimiento al respecto. Lo armé en base a un Instagram que tenía que se llamaba Jagger Market (por Mick Jagger). Al darle una identidad a la página y preparar el feed de la cuenta, desde el día uno supe que quería que predomine un estilo callejero neoyorquino. Entonces, iba subiendo fotos que sacaba con los buzos en la calle y las mezclaba con fotos de New York. A todo esto, pasaban los días, crecía en seguidores pero no en ventas. Hasta que un día, cayó la primera y desde ahí nunca más paró, fue creciendo a tal punto que al mes ya estábamos llenos de pedidos”, agregó.

¿Cómo es emprender en Argentina?

Más allá del gran crecimiento que tuvo Jagger, emprender en Argentina, es bastante difícil y está lleno de desafíos. No se puede tener una constancia y proyectar a futuro. Además, los precios de los materiales de producción y demás aumentan día tras día y hacen que el emprender se convierta en algo un poco tedioso.

¿Tenés pensado llevar a Jagger a Estados Unidos?

En un principio, las fotos las sacaba en la calle dándoles una apariencia neoyorquina, siempre, aspirando a algún día poder llevarlas a hacer allí. Les agregaba fondos, le ponía efectos y las editaba. Al poco tiempo, pude comenzar a hacer viajes y sacarlas, personalmente, en New York. Fue todo un logro que, desde el día uno, me había propuesto cumplir.

Jagger está inspirado al 100% en New York y lo más loco de todo es que cuando estoy ahí y ando por la calle con los buzos, no hay una persona que no me pare a preguntar o decirme algo. Hasta una vez, una chica me llamó desesperada por un parlante, de una estación de subte, en pleno Manhattan para decirme que quería el buzo que tenía puesto y me pedía por favor que se lo vendiera, ¡una locura!

Proyectamos poder llevar Jagger a Estados Unidos y a todo el mundo, estamos en eso. Constantemente nos lo piden y estamos planificando para hacerlo de la mejor manera posible.

Buzo jagger por Estados Unidos. Foto: Instagram.

¿Cómo tiene que ser la persona que lleve un buzo Jagger Market?

Una persona que lleva un buzo Jagger, es aquella que rompe con lo cotidiano, es original, le gusta el streetstyle, se arriesga a vestirse con diseños llamativos y quiere resaltar. Claramente, si te pones un buzo nuestro no vas a pasar desapercibido y, como digo yo, “ponerte un jagger es como sentirte una celebrity”. Es un hecho y, a diario, quienes compran buzos me envían mensajes diciéndome que salen a la calle y sienten eso porque la gente los frena para halagarlos y preguntarles de dónde es el buzo que tienen puesto.

¿A dónde llegaste con la marca dónde dijiste "wow, mira a donde estoy"?

Lo más impactante y que me hizo abrir los ojos, con respecto a lo que estaba sucediendo con Jagger Market, fue cuando me di cuenta de que subía stock y se agotaba absolutamente todo. Los buzos no duraban ni 20 minutos en el shop online, era una locura, hasta el día de hoy sigue ocurriendo.

También, el comenzar a ver personas por la calle con los buzos. Esto, puntualmente, sucedió en el verano cuando me empezaron a llegar por Instagram cientos de mensajes y fotos de seguidores. Me decían que en los distintos lugares, en donde estaban vacacionando, estaba lleno de nuestras prendas. Yo no lo podía creer y, literalmente, fui a verificarlo y así era, me cruzaba, aproximadamente, 10 jaggers por cuadra, ¡una locura!

Me pasó de estar caminando por New York, en plena quinta avenida, y cruzarme con buzos, es algo que me sucede a diario, a donde sea que vaya siempre hay alguien con un Jagger.

¿A dónde te gustaría llegar con la marca y con tu vida en general?

Me gustaría poder llevar a Jagger a nivel internacional y que sea reconocido alrededor de todo el mundo. También, proyecto en un futuro poder instalarme en New York y tener una casa central de Jagger ahí, ese es mi mayor propósito con la marca.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo y qué es lo más difícil?

Lo que más me gusta es estar, constantemente, creando nuevos diseños. Le dedico mucho tiempo a eso y es algo que me apasiona. Sinceramente, no lo considero como un trabajo, disfruto mucho de ese proceso y, a su vez, me genera mucha satisfacción ver la reacción de las personas cuando los lanzó a la venta y me llenan de mensajes. En cuanto a lo difícil, puede ser el hecho de ser tan joven y contar con tantas responsabilidades pero yo gozo de eso y estoy muy agradecida al respecto.

¿Qué la diferencia de otras marcas?

Lo que diferencia a Jagger de otras marcas es que creamos diseños únicos, nunca antes vistos y nos enfocamos en lograr eso, constantemente. En 2020 lanzamos el primer buzo, que tenía una estampa de un billete de dólar. Al principio, la gente no entendía la onda pero estábamos buscando justamente eso, corromper con los diseños típicos que había en el mercado y lanzarnos con modelos distintos y originales. Hoy en día, es el producto estrella y más vendido de la marca. Más allá de los diseños innovadores, le damos mucha importancia a la calidad del producto, los buzos están hechos de 100% frisa de algodón. Un jagger es ese que te lo pones ni bien te llega y literalmente no te lo sacas más.

¿Qué los identifica como marca?

Nos identifican las originales estampas de etiquetas, códigos de barra, New York y billetes de dólar. Así que si vas por la calle y ves un buzo que tenga todo eso, estás viendo un “iconic” buzo Jagger Market.

¡Muchas gracias Marti por tu buena onda! ¡Que sigan los éxitos!