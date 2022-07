Recrea el look de Shakira en el video de su hit Antología

Shakira siempre tuvo la certeza de que llegaría a ser una artista famosa y que su voz sería su boleto de ida para iniciar el viaje al éxito. Y así fue. También, se convirtió en una referente de la moda por sus looks desde aquel comienzo en el video de su hit Antología. ¿La recordamos?



Para quienes crecieron con esos primeros discos que la lanzaron a ser toda una estrella de nivel internacional, es inevitable mirar hacia atrás y ver a esa Shakira con un estilo muy particular en el que se presentaba al mundo. Era un todo. Su voz, la letra de sus canciones y sus estilismos.

Así fue su postura de irreverencia ante las normas establecidas de lo que debía ser una cantante famosa. La manera en la que recreaba sus looks, demostró que tenía gran personalidad.

El look grunge de Shakira en el video de Antología

Antes de ser reconocida, Shakira grabó dos álbumes de estudio. Tenía solo 16 años. Sin embargo, por ventas bajas no causaron gran impacto. Recién a inicios de los noventa, marcó un hito en su carrera musical y se trató de la canción Antología.

En esa época, se mostró con algo realmente novedoso: sonidos del rock en español, letras autobiográficas y una estética aparentemente descuidada, pero entre urbana y bucólica. Toda esa unión de géneros es lo que enalteció su belleza.



La recreación de un look en particular provocó que muchas de sus fans no solo la siguieran por su voz y su música, sino por su forma de vestir.

Shakira y su look grunge en Antología - Fuente: Vogue

Así como sus melodías no han pasado de moda, tampoco lo ha hecho el aspecto desenfadado que lució en esos años 90.



Básicos holgados combinados con pantalones anchos o de cuero. También cómodos suéteres o las tendencias de la época: blusas de encaje transparentes y vestidos cortos. Su melena larga ha sido desde siempre su accesorio más importante.

Shakira y su look en el video Antología con top y pantalón negro alto - Fuente: Video Antología

Shakira con el cabello negro en Pies Descalzos

Recrear su look completo en aquel momento, donde fue furor con el video de Antología, es hablar de su cabello negro también. En las portadas sus discos, lo lucía así, aunque a veces la prefería lacia y otras ondulada, siempre apostaba a crear dimensión.



En ese momento, los jeans bien a la cadera y ligeramente acampanados eran un básico de su armario. Como olvidar que, entre sus mejores complementos, estaban los crop tops o los tops que dejaban descubierto gran parte de su abdomen.

Shakira y su look: Cabello largo negro, a veces trenzado y otras lacio - Fuente: Terra Chile

Sin dudas, se puede decir que era un estilo un tanto andrógino. Esa combinación recurrente y desenfadada fue una de las favoritas de muchas otras artistas que en esos momentos comenzaban a despuntar, como Britney Spears, Christina Aguilera, Thalía o Selina. Shakira con look total black, de sus preferidos. Fuente: Yahoo

Sin embargo, lo que diferenciaba a Shakira del resto es que, tanto los pantalones rotos, como las prendas recortadas, predominaban en colores oscuros, siendo el negro su tono favorito del momento. ¿Te animas a recrear su look?

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.