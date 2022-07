Sofía Hita, la fotógrafa argentina que trabajó para el Papa Francisco

Sofía Hita es licenciada en publicidad y fotógrafa de moda. Nació y creció en Adrogué, al sur de Buenos Aires. A los 19 años se fue a estudiar fotografía a Nueva York y a los 21 estudió fashion business en Londres. Hace dos años y medio vive en Madrid, donde hizo un máster en comunicación digital. Fue fotógrafa del Papa Francisco, como también en el Fashion Week.

Su carrera empezó como un hobby, de chica le sacaba fotos a sus amigas y les hacía los books de 15. Cuando terminó el colegio, las marcas de la zona la empezaron a llamar para que les hiciera las campañas. Y así fue como empezó a trabajar, aunque lo seguía tomando como hobby. Hasta que llegó a tener muchas producciones y entendió que era realmente su trabajo y ya no solo un pasatiempos.

Sofía en una de las tantas producciones que realiza. Foto: Sofía Hita.

“Creo que mi carrera fue creciendo y evolucionando conmigo también. En Buenos Aires descubrí una escuela - StudyStore - en la que me formé como fotógrafa de moda y en la que conocí tremendos profesionales, hoy, amigos a quienes admiro muchísimo y de quienes aprendí también”, explicó Sofi.

¿Qué es lo que te inspira a la hora de fotografiar?

Me inspira mucho el arte, el cine, mis viajes y la gente que veo por la calle, aunque en esta era de la hiperinformación creo que todos encontramos un poco de inspiración en cada cosa que vemos, cualquier momento puede ser un buen disparador.

¿Qué diferencia a un buen fotógrafo de alguien que sólo saca fotos?

Me gusta mucho una frase que dice "Beauty is in the eyes of the beholder". Creo que un buen fotógrafo es muy subjetivo. La fotografía, como cualquier arte, requiere de cierta sensibilidad y se supone que tiene que generar algo en quien la mire, ese algo puede variar dependiendo de la obra.

Yo creo que sacar fotos y ser fotógrafo difiere, principalmente, en que el segundo se dedica a eso profesionalmente, en cambio, el primero puede ser cualquier persona. El ojo también se entrena, sí, lleva mucho tiempo de práctica, de mirar y observar imágenes y obras. Técnicas hay miles, por lo que creo que el arte está en lograr que quien vea esa foto sienta, piense algo o se transporte por un ratito a ese momento capturado.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Poder contar mis propias historias a través de mis imágenes, mostrar mi manera de ver las cosas y, por sobre todo, conocer gente, culturas, lugares e historias nuevas en cada proyecto. Me gusta mucho la libertad de mi trabajo, de poder crear, manejar mis tiempos, viajar y aprender de gente con la que me cruzo en el camino.

¿Cómo es vivir y trabajar en un país que no es el tuyo?

Al principio difícil, contemplando que llegue a España 10 días antes del confinamiento total. Pero con el tiempo y con muchos mails a posibles clientes / partners fui logrando abrir nuevos caminos en el viejo continente. Hoy miro para atrás y valoro muchísimo cada oportunidad que tuve y agradezco poder vivir de lo que amo.

¿Cuál fue el paso que crees que te llevó a estar donde estás hoy?

No creo que haya sido un paso en particular sino los pequeños pasos de todos los días, desde hace años, el esfuerzo, la perseverancia y la autodeterminación. Siempre fui muy persistente con lo que quería y ser un poco caradura siempre me ayudó. Las puertas no se abren solas. Uno muchas veces cree que no le van a leer el mail o mensaje "porque todo el mundo les manda", y no es tan así. No todo el mundo se anima a escribir, y aunque así fuera, intento buscar que mi mensaje tenga algún diferencial que lo haga destacarse.

¿Cuál es el trabajo que dijiste "wow mira donde estoy"?

Hace unos años me subí sola a un vuelo para ir a hacer fotos a París en un Fashion Week. Era la primera vez que volaba por trabajo y no podía creer que estaba viviendo un sueño. Me acuerdo que no paraba de sonreír, el avión aterrizó y yo solo pensaba, ojala esta locura dure toda la vida.

¿A dónde te gustaría llegar con tu trabajo y con tu vida personal?

Me gustaría publicar más editoriales, más cosas por amor al arte para compensar con el trabajo que es más comercial. Este año quisiera volver al fashion week y me encantaría hacer, al menos, una producción cuando vuelva a Buenos Aires en Diciembre. Extraño trabajar en mi ciudad. En lo personal, este año está siendo una montaña rusa de emociones, viajes, encuentros, creo que no puedo pedir más. Estoy viviendo uno de los momentos más lindos de mi vida.

¿Cómo fue fotografiar al Papa Francisco y como llegaste allí?

Básicamente porque el papa tiene una fundación que ayuda a chicos, su equipo está conformado por muchos argentinos, y justo una conocida que trabaja para él necesitaba algún fotógrafo que esté cerquita de Roma, y así fue que me contactó. Fui 3 veces, la primera vez que fui, cuando bajó del auto estaba solo él y el director de la fundación, yo estaba nerviosa, en el sentido de que es el papa y quería hacer una buena foto, pero me conmovió mucho su presencia. Lo más loco es escuchar al papa hablar argentino, es una locura. Fue una linda experiencia trabajar en Roma.

¡Muchas gracias Sofi por tu buena onda y que sigan los éxitos!

Clickea aqui para conocer su trabajo.