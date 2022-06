Ariana Grande y Olivia Rodrigo apuestan a las plataformas tendencia 2022

Ariana Grande y Olivia Rodrigo son dos grandes mujeres de la música pop actual. Ariana con un estilo más romántico y Olivia con uno más grunge, ambas han salido a compartir en las redes su fanatismo por un tipo muy especial de zapatos: las plataformas.

Durante este último tiempo, los stilettos y los kitten heels han pasado a segundo lugar en el podio para darle lugar a las plataformas, zapatillas y botas. Aunque Ariana Grande fue la primera en usarlas, Olivia Rodrigo tomó esa tendencia y la convirtió en suya. ¡Veamos sus looks!

Ariana Grande luce súper estilizada con su look monocromático y sus plataformas. Foto: Instagram.

Como dijimos más arriba, Ariana Grande tiene un estilo más naïf y juvenil, y eso se ve reflejado directamente en cada uno de sus outfits. Sin embargo, no se pierde nada del mundo de las tendencias y fue una de las pioneras en hacer que las plataformas volvieran a ser moda.

En este caso y para el lanzamiento de su marca de belleza "REM", la cantante usó un total look en rosado fucsia. El look constaba de un minivestido de escote cerrado, mangas cortas y falda evasé junto con unas medias translúcidas y zapatos con tiras en el tobillo con plataformas altas. El atuendo estaba completamente firmado por Valentino y no dudamos en que demostraron la personalidad de Ariana en este look.

Olivia Rodrigo deja entrar las plataformas a sus looks tendencia 2022. Foto: Instagram.

Por otro lado, Olivia Rodrigo es diez años más joven que Ariana, y muestra otro estilo más apegado a la moda grunge e informal, pero conservando distintas tendencias como apliques de mariposas, guantes y plataformas.

Sino mira este estilismo en donde eligió una minifalda militar verde, un crop top blanco con líneas de colores y mangas brillantes translúcidas, y unos zapatos negros hasta la rodilla con miles de tiras y suelas con plataformas. Aunque no sabemos quién firma esos zapatos, podemos deducir que dentro de poco se verán en todos lados.

¿Qué te parece esta tendencia en auge que llevan Olivia Rodrigo y Ariana Grande?