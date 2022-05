A los 64 años Fran Drescher se anima a sumar lentejuelas a su look

Las lentejuelas volvieron con todo. Es uno de los tejidos que genera más fascinación en el mundo de la moda. Si te pones algo con lentejuelas, un vestido, una chaqueta, el efecto no falla: te sientes una reina porque te hará brillar. A los 64 años Fran Drescher, se anima a sumar lentejuelas en su look de fiesta y una vez más demuestra que no hay edad para brillar. La clave está en sentirte bien, eso hará que te veas bien.

“Amo amo amo mi traje de Brunello Cucineli”, escribió la actriz en referencia al look de la firma de lujo italiana que usó para la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

Para la cena de corresponsales de la Casa Blanca 2022 la actriz de La niñera deslumbró con un traje de pantalón y chaqueta de lentejuelas negras de la firma de lujo italiana Brunello Cucinelli. “Amo amo amo mi traje Brunello Cucinelli”, escribió Fran Drescher en uno de los posteos en los que compartió su increíble look con los fans que la siguen alrededor de todo el mundo.

Este traje de lentejuelas es perfecto para mujeres mayores de 60 porque te permite estar formal, pero con un toque canchero, brillante y super a la moda. Es ideal para una fiesta importante y también para una boda. ¿Por qué no ir de pantalones a una boda? Es una forma de lucir más orginal y escapar del clásico vestido negro.

Como siempre Fran Drescher acierta no solo en elegir las prendas y conjuntos que más la favorecen y resaltan lo que ella desea destacar, sino que los complementos, accesorios, peinado y make up son los ideales para esta propuesta. Una manera de descontracturar aún más este traje es que no lleva nada debajo de la chaqueta, mostrar la zona de piel del escote y cuello puede ser un detalle super sensual.

Mención aparte merece el peinado, tirante y con cola alta que permite lucir su traje y le aporta un toque juvenil, muy recomendable para mujeres mayores de 60. Los zapatos de tacón negro y el clutch van a la perfección, acompañan sin quitarle protagonismo al brillo de las lentejuelas.

Lo bueno de este tipo de propuestas es que puedes usarlo junto o por separado, generando distintos looks. El blazer por ejemplo, si lo llevas con jeans y una camiseta básica de algodón blanca o negra puede ser una opción perfecta para un cocktail o una reunión importante de trabajo. Lo mismo los pantalones, puedes hasta llevarlos con un sweater de punto y con sneakers que quedarán geniales.

Para la entrega de los premios Oscar, Fran Drescher también apostó por las lentejuelas. En este caso usó un vestido dorado de Reem Acra.

No es la primera vez que Fran Drescher apuesta por las lentejuelas, para la última entrega de los Premios Oscar eligió un vestido de lentejuelas dorado de Reem Acra que la hacía lucir increíble.

Lentejuelas todo el día

Vale destacar que las lentejuelas dejaron de ser de uso exclusivo para la alta noche y hoy se llevan a plena luz del día. Es momento de romper antiguas reglas de estilismo que nos hacían combinar las prendas de un modo más estructurado. Es tiempo de jugar con la moda, usar lo que te hace sentir y verte bien. A los 64 años, Fran Drescher puede dar cátedra de esto.

Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, sin importar la edad que tengas.