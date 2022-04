María Pombo y los 3 looks para usar en tus vacaciones

María Pombo consigue siempre los looks con los que todas soñamos. Con prendas básicas y otras un poco más modernas, arma outfits que son la inspiración de muchas y la envidia de otras. Hoy te mostraremos tres looks ideales para que uses en vacaciones firmados por la influencer.

Cuando nos vamos de viaje, lo mejor es que no llevemos tanta ropa y lo que llevemos sea versátil y fácil de combinar. María Pombo tiene los looks que todas necesitamos para acarrear en nuestra maleta: son chic, livianos y en tendencia.

María Pombo elige el conjunto más primaveral que verás este año. Foto: Instagram.

En este look, María Pombo muestra un outfit súper relajado y perfecto por si te vas de vacaciones en esta temporada de entretiempo. La influencer llevó un conjunto color verde con flores rosadas de sweater de mangas 3/4 y escote cerrado, y minifalda. Este conjunto está hecho de un material que no es tan liviano ni tampoco abrigado, lo cual lo hace perfecto para esta época.

Llevar un vestido estilo ibicenco a tus vacaciones es la mejor decisión que puedes tomar. Foto: Instagram.

Si vas a una zona con playa, te recomendamos llevar un vestido de estilo ibicenco como este de María Pombo. La empresaria decidió usar un vestido túnica en blanco con bordados en negro, mangas largas y escote en V combinado con unas sandalias planas marrones con tira gruesa.

Este outfit luce perfecto tanto para el día con zapatillas o sandalias bajas, como para la noche, ya que en esta franja horaria puedes llevarlo con sandalias un poco más altas y ser el centro de atención del lugar, gracias a un estilo chill pero con mucha impronta.

María Pombo también se relaja y se decanta por un conjunto bonito pero funcional. Foto: Instagram.

A María Pombo le gustan los conjuntos y así nos lo prueba en este atuendo de pantalones sueltos y saco estilo top cortinilla estampado en fondo camel y líneas blancas. No eligió ningún tipo de calzado importante, sino que decidió llevar la atención a sus grandes pendientes color verde esmeralda.

Tanto el marrón como el blanco son colores perfectos para la playa, ya que el marrón se funde con la arena mientras que el blanco es un color que no permite absorber el calor y, al ser neutro, combina con cualquier tonalidad con la que lo quieras acompañarlo.

María Pombo nos arma la valija para que nos vayamos tranquilas y glamorosas a la playa o piscina con tres looks.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!