Los jeans de Sofía Vergara ideales para lucir con zapatos de plataforma

Sofía Vergara (49) tiene un estilo colombo americano que nos enamora. Colombiana de nacimiento y radicada en Estados Unidos, la actriz sabe usar hits de moda y combinar prendas con accesorios y calzado de una manera única y sensual. Siempre bien producida y arreglada, la artista tiene un don para estilizarse como nadie, gracias a saber muy bien qué combo de plataformas y jeans llevar.

Esta vez, sorprendió con una dupla que no falla junto a un estiloso bolso Christian Dior. ¿Nos acompañas a analizarla para después recrear este look?

Un look aliado de las mujeres petite

Sofía Vergara tiene mil trucos para estilizar la figura ¡No te los pierdas! Fuente. People Español.

La actriz de Modern Family conocida por su papel de Gloria en la serie tiene una vasta trayectoria en Estados Unidos, desde que fue descubierta a los 17 años en una playa.

Poco a poco se transformó en un ícono de moda por su estilo glamoroso, fresco y alegre, sin dejar de ser súper sensual. Sofía Vergara mide 1,70 y aunque no es poco, en Hollywood, en materia de alturas, rige el "mientras más, mejor". Por lo cual suma siempre algunos centímetros con sus looks, cada vez que pasea por una alfombra roja.

Acostumbrada a esto y sumado al gusto de la estrella por los tacones altos y las plataformas se convirtió en experta en combinar jeans con el calzado perfecto. Te contamos tus tips.

Sus looks son una mezcla de prendas comfy con glamour. La actriz se siente habilitada, así, a crear outfits con frescura que incluyan brillos, charol y jeans en el mismo atuendo, sin ninguna contradicción.

Esta vez, eligió llevar unos jeans estilo boyfriend, con algunas roturas en clave ripped, color jean claro y con una característica fundamental para combinarlos con plataformas: que sean cortos o cropped.

Este estilo deja el tobillo al descubierto y suma unos centímetros de estatura a la vista, estilizando y armonizando la figura de Sofía Vergara. El toque final lo dan las plataformas nude acharoladas con boca de pez y talones descubiertos.

Estos tacones, al ser color piel, estilizan y alargan aún más la figura, potenciando el efecto de los jeans cropped. El resultado es un look muy femenino que alarga las piernas y claro, Sofía Vergara sabe que allí falta color y le suma un sweater en tejido liviano en tono rosa fuerte y un bolso estiloso de una firma de lujo, Christian Dior, pero con estampa relajada e informal para no desentonar con el look.

¡Pura inspiración! ¿Qué esperas para recrear este outfit soñado de jeans y plataformas que nos enseña Sofía Vergara? ¡Adelante!

Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda, sin importar tu estatura ni ninguna otra característica física!