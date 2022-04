Los secretos de maquillaje de Fran Drescher para lucir espléndida a los 64 años

A los 64 años Fran Drescher, la actriz de The Nanny, está espléndida. Se la ve brillante, porque encontró un estilo que la hace sentirse y verse bien. Así como en su estilismo de moda Fran Drescher tiene ciertos ítems que repite porque le gustan y la favorecen, con su propuesta de maquillaje también tiene sus secretos que la hacen lucir espléndida.

Hoy sabemos que un buen make up puede lucir natural y aportar un toque más juvenil a tu look. La clave está en saber qué productos utilizar y de qué manera. Andrea Pellegrino, cosmiatra y make up artist, creadora de su propia línea de maquillaje y cosméticos @approfessionaloficial, analiza con detalle cada uno de los secretos de Fran Drescher, perfectos para mujeres mayores de 50.

Andrea Pellegrino, cosmiatra y maquilladora profesional, comparte tips de make up de Fran Drescher que puedes aplicar tú misma.

Cuidado de la piel

Son muchas las ocasiones en las que Fran Drescher realiza videos desde la intimidad de su casa y en ellos aparece a cara lavada, sin una gota de maquillaje. La actriz de The Nanny se ha sumado a esa tendencia de Hollywood en la que las actrices deciden mostrarse tal cual son, en el detrás de escena de esas increíbles alfombras rojas. Y en esta Fran al natural hay un detalle que llama la atención: tiene una excelente piel. Y eso es clave para lograr un buen maquillaje. “Fran Drescher para verse hoy así, significa que cuidó mucho su piel desde joven. Por eso luce una piel sin máculas ni líneas. Eso favorece mucho como luce a edad madura el maquillaje”, explica Andrea Pellegrino, en IG @andypellegrinook.

La actriz sale muchas veces a cara lavada y esto demuestra que tiene una increíble piel, que cuida desde joven.

Apuesta al maquillaje de los ojos

Fran Drescher tiene un maquillador histórico, es Gregory Arlt, make up artist nominado a los Emmy, quien la ayudó a encontrar su estilo inconfundible de make up. Y en este punto el maquillaje de los ojos es sin dudas uno de los sellos distintivos de la actriz de The Nanny. “Se la ve apasionada del make up, conservando siempre su estilo, remarca sus grandes ojos con pestañas y líneas para almendrarlos aún más”, señala Pellegrino.

Paleta de sombras tierra

La actriz de La Niñera trabaja hace años con el maquillador nominado a un Emmy, Gregory Arlt.

Andrea Pellegrino señala que uno de los cambios que ha hecho Fran Drescher desde su época de la Niñera hasta hoy es que modificó el tono de sus sombras. “Es notorio como cambió su paleta de colores, ahora elige tonos más tierra, marrones y dorados que endurecen menos la mirada y la hacen más refinada”, explica la reconocida maquilladora. Este es un buen tip para mujeres mayores de 50, encontrar la paleta de tonos más cálidos puede ayudarte a revitalizar tu mirada.

Estilo delicado

“En maquillaje debemos tener siempre presente la frase ‘Menos es más’. Y Fran Drescher la aplica perfectamente”, asegura Pellegrino en referencia al make de la actriz que nunca es demasiado recargado y apuesta a un buen maquillaje pero natural.

Labios color nude

“Para los labios no dejó el infaltable rojo de su boca, pero comenzó a usar el nude rosado, que otorga mucha lozanía y juventud y queda muy bien a todas”, advierte la maquilladora profesional. Este es otro tip valioso si tienes más de 50. El nude debe convertirse en tu nuevo aliado para maquillar tu boca.

Algunos de los secretos del make up de Fran Drescher: trabaja mucho los ojos para hacerlos delineados, usa sombras doradas o color tierra y los labios en nude.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses y te maquilles con lo que te haga sentir cómoda, sin importar la edad que tengas.