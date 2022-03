Los shorts de jean de Livia Brito ideales para destacar la silueta

Livia Brito adora los shorts. Los usa de todas las texturas, telas y tonos para ocasiones formales e informales. Le permiten lucir sus piernas y alargar su figura ya que es una mujer petite. Su favorito es el short de jean.

Por eso la actriz de la película “Infelices para siempre“ conoce cómo sacarle partido a esta prenda más que nadie.

Este hit de moda atemporal, versátil y siempre reversionado se presta tanto para la playa como para un estilo urbano, fresco y canchero.

Es perfecto para un look casual de tarde, para salir con amigos o incluso para una cita que termine en la playa entre cócteles.



Los puños acampanados y los detalles de movimiento de la blusa aportan un estilo romántico a la sensualidad de la prenda de jean. Fuente. Instagram @liviabritopes

El short de jean perfecto

Color azul intenso, el short de jean que eligió Livia Brito tiene características en tendencia: Cintura alta y deshilachado. Eso sí, ella la actriz lo usa desabrochado para mostrar más del abdomen y torso que tiene perfectamente trabajados.

Noticias Relacionadas Los jeans de tiro bajo de Livia Brito ideales para destacar su figura

El short termina en la ingle, por tanto es en realidad un mini short de jean, y esto logra el efecto de alargar las piernas a la vista como tanto le gusta a la bella morocha. El efecto se ve potenciado si se acompaña con una prenda cropped. Es decir, corta. Pero lo ideal, siguiendo la regla del equilibrio en la moda, es que si el short es ajustado como el modelo de Livia Brito, se luzca acompañado por una prenda que holgada.

Livia posa sensual en un peñasco mirando el mar. Fuente. Instagram @liviabritopes

En su caso, le sumó algo de vuelo, diversión y frescura con una blusa con volados. El toque sexy está dado por los hombros al descubierto que juega con lo que muestra al tapar los brazos. Todo es cuestión de equilibrio y proporciones.



Además, los puños acampanados y los detalles de movimiento de la blusa aportan un estilo romántico a la sensualidad de la prenda de jean.

Con este look algo setentoso cautivó a los 6,9 millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de Instagram y recibió nada más ni nada menos que 177.379 me gusta ¡todo un récord! Con sneakers blancos clásicos en cuero y una vincha de tela como accesorio el look casual de Livia Brito es una bomba. Fuente. Instagram @liviabritopes

La verdad es que las postales de la playa y los colores de la blusa rayada en tonos nude, tierra y blanco le dieron el marco perfecto a este modelo de short de jean infalible: en tendencia y súper sentador.

Y tú ¿Te animas a usar un short de jean como el de Livia Brito?