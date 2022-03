Jennifer López lleva el estampado tendencia 2022

Jennifer López posee un estilo propio muy definido y atravesado por la sensualidad y las tendencias. Siempre que puede agrega una prenda o un accesorio in. Esta vez nos mostrará cómo llevar uno de los estampados tendencia 2022. Y no, no hablamos del famoso estampado de mariposas de Dua Lipa.

Nos referimos al estampado a cuadros, uno de los prints que casi todas las famosas han llevado desde los meses finales del 2021 y los primeros del 2022. Jennifer López no se quedó atrás y decidió usar tres looks con este estampado tendencia 2022. ¡Clona sus atuendos!

Jennifer López se anima al total look a cuadros. Foto: Instagram.

En este primer outfit, eligió un total look estampado a cuadros en rojo y negro. Un conjunto que constaba de un sweater en estos colores anteriormente mencionados con aplique de tachas doradas, junto con unos pantalones wide leg de cintura alta y botas estampadas también.

El único complemento liso fue su mini bag negra con pompones rojos en el asa. Un look muy invernal y cuyas prendas puedes usar juntas o por separado según el estilo que quieras darle.

JLo y su popular tapado a cuadros. Foto: Hola!

Aquí, Jennifer López nos enseñó el estampado tendencia 2022 en un abrigo midi XXL , en rojo y negro. En este caso, decidió que la prenda estrella sería el tapado y las demás piezas acompañarían con el color negro. La cantante optó por un vestido camisero negro y unas súper botas negras y arruchadas de cuero. Un look más bien rockero que no estamos tan acostumbrados a ver en ella, pero que Jennifer defiende muy bien.

Aquí, Jennifer López cambio de color pero no dejó de lado los cuadros. Foto: Vogue.

Para una caminata con su pareja, Ben Affleck, Jennifer López se acopló al estampado a cuadros, pero esta vez en colores verdes. El romántico conjunto estaba formado por un vestido de escote en V y lazo en la cintura junto con un tapado largo. La actriz le dió su toque con unos zapatos de plataforma y gafas de sol marrones. Si compras un conjunto de este estilo,tendrás un vestido y un tapado que puedes combinar miles de veces con distintos complementos y accesorios.

Jennifer López elige el estampado a cuadros para sus últimas apariciones y nosotras no vemos la hora de llevarlo todos los días.

* Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda, sin importar tu estatura ni ninguna otra característica física!