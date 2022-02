Las famosas que fueron mamá después de los 30

La reciente noticia de que Rihanna espera su primer hijo a los 33 años nos ha inspirado para hacer un recopilado de las celebrities que han sido madres en esa década.

Rihanna espera su primer hijo. Foto: Glamour Mx.

La llegada de los hijos cambia totalmente la rutina de uno, las prioridades y abre la puerta a nuevas experiencias, desafíos y emociones, ya sea que la mujer decida ser madre soltera o que quiera vivir una de las etapas más lindas de su vida en pareja.

Hoy en día, los tiempos no son los de antes, y la perspectiva hacia la maternidad se ha ido modificando. Existen muchas mujeres en todo el mundo que han decidido no ser mamás y disfrutar de ciertas cosas antes de abocarse por completo al rol de madres. Como otras decidieron posponer ese momento para después de los 30 años.

Uno de estos casos (y que nos tiene muy emocionadas) es Rihanna, quien recientemente sorprendió al mundo con la noticia de que se convertirá en madre por primera vez junto con el rapero A$AP Rocky. En sus últimos posteos reveló su baby bump en una chaqueta Chanel y pedrería. ¡Exacto! Ese bebé todavía no nace y ya tiene mucho, pero mucho estilo.

Ver a la cantante embarazada nos hizo recordar a otras celebridades que han pospuesto la maternidad hasta después de los 30 años, demostrando que solo tú eres dueña de esa decisión y del momento en el que quieras que pase.

Priyanka Chopra

El 21 de enero de 2022 llegó a este mundo el primer hijo de Nick Jonas y Priyanka Chopra, quién a los 39 años por gestación subrogada dio a luz a una hermosa y sana niña.

La pareja decidió tener un bebé por gestación subrogada. Foto: Revista Glamour

Shakira

Una de nuestras colombianas consentidas fue mamá cuando tenía 35 años. En 2013, el pequeño Milán Piqué Mebarak llegó a este mundo pesando casi tres kilos y lleno de un carisma excepcional.

Shakira disfruta a pleno su maternidad. Foto: Glamour Mx.

Salma Hayek

A los 41 años, Salma Hayek tuvo a su única hija. Confesó que esa edad fue cuando se sintió más madura y preparada para ser madre.

Salma Hayek junto a su hija Valentina. Foto: Harper's.

La actriz brindó una entrevista a la revista The Sunday Times' Style en la que contó todavía hoy se valora a una mujer por la edad a la que tiene hijos. "No debería definirnos como mujeres", resaltó Salma Hayek y dijo con gracia: "Durante tanto tiempo, el concepto de belleza en una mujer se inclinó por completo hacia la juventud. Pero yo digo, ¡al diablo con esa mierda!".

Eva Mendes

Ésta guapísima actriz de Hollywood, le dio vida a Esmeralda a los 40 años y ha conquistado el corazón de uno de nuestros glam crush más queridos: Ryan Gosling.

Eva Mendes no publica fotos de sus hijas. Foto: Hola.

Eva Mendes confesó recientemente que la maternidad no era una de las prioridades en su vida. Pero en 2011 conoció a Gosling y en 2014 decidieron ser padres.

La actriz contó que al principio de su vida laboral, cuando era una joven veinteañera, se dedicó a trabajar duro y nunca tuvo la maternidad como una prioridad, hasta que conoció a Ryan y allí "todo se dio muy naturalmente", contó en una entrevista. En ese reportaje también quiso aclarar que "no quiero llevar un mensaje equivocado a las mujeres jóvenes del mundo. No hay por qué escoger entre ser madre o ser una mujer trabajadora, no se trata de eso".

Lo cierto es que la maternidad es una experiencia que muchas mujeres desean transitar. Pero cada vez hay más que deciden no serlo o postergarlo. Estés del lado que sea, ¡disfruta tu decisión sin presiones externas!