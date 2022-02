El elegante vestido con monograma de Victoria Beckham

Victoria Beckham, la Spice Girl convertida en diseñadora de alta costura, cree que el "desafío" que se impuso de incorporar sus iniciales "VB" en su colección Pre-Fall 2022 fue un éxito, pese a que anteriormente se mostraba escéptica. Para esta línea, confeccionó un vestido que exhibió su refinado gusto.

Hablando sobre su proceso de diseño con Anders Christian Madsen de Vogue, la diseñadora de moda de 47 años dijo: “La mayoría de mis puntos de partida en el diseño son cosas que no me gustan. Y no me gustan los monogramas, así que realmente disfruté ese desafío”.

"Y, de hecho, ahora está en mi guardarropa personal y estoy muy emocionada de usarlo. Es elegante. Creo que se sentirá bastante atemporal", explicó la ex-spice girl, aclarando que podría utilizarlo durante lo que resta de la temporada de otoño de este año.

“He hecho muchas cosas en mi vida y estoy bastante segura de que has documentado una buena cantidad de ellas. Pero nunca fui esa persona que usaba grandes marcas por todas partes”, dijo a la famosa revista de moda.

"Ni a mí ni a David (Beckham). Pero puedo ver que a mucha gente le gusta eso, así que el desafío era: ¿cómo hacemos la marca de una manera elegante, sofisticada y atemporal que podamos continuar?”. En ese sentido, dijo que no se sentiría cómoda con ella misma diseñando un vestido que alguien use tan solo una vez.

Este vestido es una de las piezas principales de la colección primavera / verano 2022 de Victoria Beckham.

Victoria Beckham y sus diseños monocromo

Victoria Beckham se burló de que un bolso con un estampado monocromo podría estar entre sus diseños. Al respecto dijo: “Creo que, ya sabes, tal vez habrá una bolsa con eso, muy pronto…”.

“Ciertamente se prestaría muy bien como accesorio. Pero para mí, simplemente hace algo bastante atemporal. Es tan sutil que parece una impresión. Llevaba mucho tiempo queriendo hacerlo, pero se trataba de encontrar la manera correcta de lograrlo”, indicó Victoria Beckham.