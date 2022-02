Los delicados jeans de Olivia Palermo y una idea económica para combinarlos

Olivia Palermo es conocida por su influencia en la alta sociedad neoyorquina y por ser una de las it girls más famosas del mundo. Por ello, no es de sorprender que todo lo que comparte en las redes sociales sirva de inspiración para las personas interesadas en el mundo de la moda, como una foto en la que se la ve con unos jeans que fueron muy elogiados.

La joven de 35 años nació en Nueva York siendo la hija del promotor inmobiliario Douglas Palermo, un hombre muy bien posicionado económicamente. Su infancia fue entre La Gran Manzana y Greenwich, en Connecticut, donde asistió a la St. Luke's School, para más tarde trasladarse a París, Francia, y estudiar en la Escuela de Arte y Diseño Parsons.

Olivia Palermo sabe como lucir un look chic y moderno.

Cuando regresó a Nueva York, estudió en Parsons New York y luego en la Universidad The New School donde terminó su carrera en Comunicación. Durante el periodo estudiantil, Olivia Palermo tuvo una fuerte actividad en las redes sociales mostrando sus looks y su vida de lujos, lo que la convirtió en una de las primeras it girls.

Su gusto por la moda es muy clásico y sobrio, pero al mismo tiempo chic y moderno. Prefiere apostar por ropa oscura generalmente, con pantalones y abrigos llamativos, y su intención no ser una influencer, ya que hace marketing en sus redes sociales, sino darle un sentido a la moda y aportar a ella.

Los jeans ideales de Olivia Palermo

Olivia Palermo es una fashionista hasta para las actividades cotidianas como ir al médico y así lo demostró en una publicación que hizo en Instagram. En la foto se la ve con unos jeans muy delicados y desflecados que tiene una sutil tela en los costados de color azul, blanca y roja.

Olivia Palermo tiene 35 años.

Lo combinó con unos zapatos blancos, una camisola del mismo tono y un saco largo de color beige. El outfit es muy inspirador, ya que se puede hacer en casa: colocar una tela en cualquier jean viejo que se tenga en el armario (utilizando un pegamento para tela industrial) y en la parte superior combinarlo con cualquier remera blanca o camisa.

Olivia Palermo debutó en la escena social neoyorquina cuando el fotógrafo de celebridades Patrick McMullan sacó fotografías suyas en diversos eventos de la ciudad. De a poco se fue codeando con personas de la élite de la ciudad hasta que se ganó su lugar y hoy tiene un blog de novedades relacionadas a la moda, tendencias y consejos.