Inés Gómez Mont tiene el bolso más caro del mundo

La presentadora Inés Gómez Mont es una fanática de la moda y, en muchas publicaciones que hizo en las redes sociales, mostró que tiene gustos caros. Gucci, Valentino, Balmain, Prada, Dior, Hermès y Dolce & Gabbana son algunas de las marcas que más viste y, en una oportunidad, mostró cuál es su look más costoso, con un bolso de Birkin de Hermès.

La ex conductora de Ventaneando es una de las mejores vestidas de la televisión mexicana y tan solo sus zapatos de Manolo Blahnik pueden costar unos $1.500 dólares. Sin embargo, su pieza más lujosa es una fabulosa cartera que solo las personas de muy buen pasar económico pueden alcanzar.

Se trata de un bolso Birkin de Hermès diseñado en 2008 como una edición limitada y hubo una larga fila de espera para obtenerlo. Hasta la fecha, se desconocen todas las personas que adquirieron este bolso, pero, una de ellas fue Inés Gómez Mont, y lo publicó en sus redes sociales.

La mexicana con su cartera edición limitada de Birkin.

Inés Gómez Mont y su obsesión por los bolsos Birkin

La línea de bolsos Birkin de Hermès es la más costosa del mundo y nunca pierde valor. Sin embargo, la firma francesa decidió fabricar una pieza muy lujosa elaborada a mano con piel de cocodrilo blanco del Himalaya niloticus, un animal exótico, y en la confección final le agregaron 174 gramos de oro macizo en las hebillas.

El primero que crearon fue subastado por la casa Christie's de Hong Kong por casi $380.000 dólares y, al año siguiente, lo pusieron a la venta por $217.000 dólares, convirtiéndose en el bolso más caro. Inés Gómez Mont adquirió uno y es, sin duda, la pieza más costosa que tiene en su armario.

La primera pieza se subastó por casi $380.00 dólares.

Los bolsos Birkin nacieron a raíz de una colaboración que hizo la actriz británica Jane Birkin con Jean Louis Dumas, quien, en ese entonces, era presidente de Hermés. Según trascendió, la idea surgió en 1984 cuando ambos se encontraron de casualidad en un vuelo que iba de París a Londres.

Ella sacó enojada todos los objetos de su bolso y dijo: "Ojalá tuviera un bolso que sea práctico y a la vez elegante y lleno de glamour”. Más tarde, Dumas la contactó para pedirle una idea de lo que sería para ella un bolso ideal y crearon este diseño, que ha aparecido en series como "Sex and the City", "Las Chicas Gilmore" y "Will & Grace".

Hoy en día, siguen siendo muy populares entre las celebridades de la talla de Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Victoria Beckham y Melania Trump. Inés Gómez Mont no solamente tiene uno de la línea exclusiva, sino que también ha presumido más modelos en las redes sociales.