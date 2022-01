El vestido negro de Adamari López ideal para resaltar la silueta

Los últimos años fueron distintos para Adamari López, quien no solamente se enfocó en formar una familia, sino que priorizó su salud y comenzó a tener un estilo de vida más saludable. Con el tiempo logró alcanzar las metas que se había puesto y hoy luce orgullosa su increíble silueta, producto del esfuerzo y la constancia.

En Instagram muestra todos sus looks, ya sea para su vida diaria o para el trabajo. Uno de los que más llamó la atención es un impresionante vestido negro sin mangas, con un escote pronunciado, que le resalta todas las curvas y con una abertura en las piernas muy sensual, lo que deja ver unas sandalias de taco alto.

Este outfit lo utilizó para uno de los eventos de Miss Universo, el certamen de belleza que tuvo como sede el Universe Dome en el Puerto de Eilat, Israel, y tiene un espectacular escote hasta el ombligo, una de las tendencias de las últimas temporadas. El vestido le quedó tan bien que, a los pocos días, volvió a usar otro negro ajustado también con un amplio escote, pero, esa vez, de manga larga.

Adamari Lopez lució este look para Miss Universo. Fuente: Instagram @adamarilopez.

¿Cómo fue el cambio físico de Adamari López?

La presentadora puertorriqueña es, sin duda, un ejemplo de superación luego de haber atravesado un cáncer mama y llevado adelante un plan alimenticio para bajar de peso. Adamari López quiere tener una vida sana y, por este motivo, nunca pensó en la cirugía como un camino fácil para cumplir su deseo, sino que prioriza el ejercicio y el buen comer.

“No me he hecho ninguna operación bariátrica, no está en mis planes hacerme operaciones… Después del cáncer, que es la única operación que me hice en toda mi vida, no he estado en el hospital, nunca he estado en un hospital para operarme de ninguna otra cosa que no sea cáncer. Pienso que la gente, para ellos es un proceso rápido, para mí ha sido un proceso que ha llevado su tiempo y que todavía tengo cosas por lograr”, afirmó.

Adamari López está feliz con los resultados y comparte fotos en las redes sociales, donde recibe todo el tiempo mensajes de cariño y felicitaciones. La presentadora, que se separó hace un año del papá de su hija, Toni Costa, tampoco está buscando desesperada un nuevo amor, más bien, su deseo es estar plena con ella misma. ¿Te gusta su nuevo estilo de vida?