Recordamos la súper producción de Ángela Aguilar... ¡con el pelo verde!

Ángela Aguilar, la princesa de la voz mexicana, adora experimentar con sus looks. Y por supuesto, el pelo verde fue una más de los estilos que prueba constantemente. Ya se tiñó de rosa, de celeste aqua y de violeta sin tapujos.

Con un vestido de fiesta y el cabello teñido de verde, esta producción para Instagram sorprendió a todos. Fuente. Instagram Ángela Aguilar

La postal que vimos todos en redes sociales con su cabello verde es sin duda una de sus apuestas más atrevidas. La estrella juvenil Ángela Aguilar, sin embargo, no recibió millones de halagos como está habituada. Algunos comentarios de fanáticos le bajaron el pulgar: “te caíste de mi pedestal“, sentenció un seguidor al que el arriesgado color de pelo no le terminó de convencer. Muchos otros coincidieron en que la gama no la favorecía.



Otros, no obstante, sí apoyaron a Ángela Aguilar y likearon su posteo con 821.309 “me gusta“ (¡su récord!) y una lluvia de comentarios favorables, aunque también le pedían que no conserve el color demasiado tiempo y vuelva a su castaño intenso que tanto la caracteriza.



No obstante, la cantante que comenzó su carrera a los 9 años siempre se mostró muy segura de su estilo marcado por la vestimenta típica de México, tanto sobre el escenario como fuera de él. Un detalle, un bordado, unas botas o un elemento distintivo. Siempre algo en sus apariciones y fotos remite a su nación y el público adora eso.

Labios fucsias, melena verde, y vestido a juego con su alazán. Fuente. Instagram Ángela Aguilar

Esta vez, hasta el elemento mexicano que era el caballo dentro de la postal, estaba lookeado de una manera “diferente“: el animal color negro azabache apareció con las crines trenzadas, quizás para acompañar el tono atrevido del verde cabello de Ángela.

Nuevo, divertido, fresco y claro: temporario. La cantante regresó pronto a su color castaño oscuro y su melena bob lacia perfectamente bien peinada para tranquilidad de la mayoría de los fanáticos.

Aunque nadie se descanse porque como dijimos: no es la primera vez que la hija de Pepe Aguilar luce un color de fantasía: rosa, anaranjado, celeste, violeta

¿Cuál será el próximo look con el que sorprenderá Ángela Aguilar?

Sin dudas, mucho tuvo que ver la pandemia y el poder estar alejada de los escenarios para experimentar con su estilo, el que lleva cada vez más como una estilista profesional: ella misma se ocupa de diseñar su vestuario para la escena, eventos y claro, para vivir su cotidianidad.

Aunque...nunca la vimos con el pelo rubio, ¿crees que le sentaría bien ser blonda a Ángela Aguilar? ¿De qué color te gustaría ver su cabellera esta vez?

Dos gotas de agua: el parecido de Ángela Aguilar con su abuela, Flor Silvestre es increíble. Fuente. Radio Fórmula

Y sobre todo ¿Qué le diría su abuela, Flor Silvestre, una de las mayores exponentes de la voz mexicana si la hubiera visto con el cabello verde, ataviada en un vestido de noche largo y a caballo? ¡La acompañaría! ¿No crees?