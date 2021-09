Kate del Castillo lanzó una espectacular colección de ropa y te mostramos prenda por prenda

La actriz Kate del Castillo es una fanática de la moda y comparte su estilo con sus más de 8 millones de seguidores. Hace un tiempo decidió dar un paso más y comenzó a diseñar sus propias piezas basándose en sus gustos e interés, un proyecto que tiene tendencia a ser un completo éxito.

La mexicana es una de las actrices más queridas de su país y sus fanáticos siguen todos sus trabajos. La telenovela "La reina del sur", la cual comenzó con las grabaciones de la tercera temporada en junio, tuvo el estreno más visto de Telemundo y es el proyecto más caro jamás producido por la productora.

La actriz mexicana está grabando la tercera temporada de "La reina del sur". Fuente: Kate del Castillo.

Ahora, Kate de Castillo se convirtió en diseñadora de moda de su propia marca y lanzó la colección KDC x C'est Toi que cuenta con 40 cómodas piezas. Pero lo más interesante de sus prendas es que son low cost, ya que todas tienen un precio inferior a los 100 dólares y su calidad no tiene nada que envidiarle a las marcas reconocidas.

Las prendas no alcanzan los $100 dólares. Fuente: Kate del Castillo.

"Lanzó una marca, mi marca de ropa, que lleva mi sello que es la comodidad, la mezclilla ayudada por C' est Toi que son unos maestros en la mezclilla y ya llevan ya 38 año haciendo esto. Yo soy nueva. No soy fashionista ni me he identificado nunca por serlo, ni pretendo ni siquiera serlo", contó a la revista People.

Kate del Castillo está feliz con su nueva colección. Fuente: Kate del Castillo.

Y agregó: "Para mí la comodidad es básica, pero también la comodidad con un poquito de algo femenino. Así que dije vamos a hacer algo así. Quiero tener a todas las mujeres de todos los tamaños felices y cómodas, y que se vean super lindas". La colección de moda incluye jumpsuits, jeans y camperas, entre otras cosas, e incluye talles regulares y también plus size.

En la página web de KDC x C'est Toi se pueden encontrar camisas en celeste, azul y verde militar por $34 dólares, camperas en diferentes colores desde $36 dólares hasta $54 dólares. En cuanto a las partes inferiores los jeans pueden alcanzar los $58 dólares, mientras que los jumpsuits los $60 dólares.

La compra se puede realizar desde el sitio online y por el momento solo hacen envíos por todo México (envíos gratis por compras menores a $100 dólares) y a Estados Unidos (envíos gratis por compras menores a $75 dólares). En el caso de hacer la compra un fin de semana se procesa el primer día hábil.

¿Sumarás la línea de moda de Kate del Castillo a tu guardarropas?