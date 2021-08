Las gafas de lujo de Ángela Aguilar que son furor esta temporada

Claves como la ropa. Así son los accesorios para Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar y cantante mexicana apasionada por la moda y ahora también por las gafas de sol.

Convertida también en influencer, Ángela Aguilar suma 6,6 millones de seguidores en Instagram, la red social a través de la cual la estrella publica sus looks en lo que se conviritó con el tiempo casi en una pasarela personal.

La “fashionista ilusionada“, según ella misma se describe en su perfil, comparte con sus fanáticos inspiradores outfits y da cátedra de cómo combinar y llevar ítems de moda para toda ocasión.

Esta vez el atuendo quedó en segundo plano. Con un posteo en colores tierra combinado con pantalón de cuero negro, un hit de moda de temporada, Ángela Aguilar llamó la atención de su público por unas peculiares gafas.

Gafas de lujo: perfectas para caras redondas como la de Ángela Aguilar

Siempre mostrando tendencias, Ángela Aguilar posa para la cámara. Fuente. Instagram.

Con marco de carey en nude casi transparente y lentes anaranjados más oscuros que el marco, los anteojos oscuros de Ángela Aguilar causan furor entre sus fanáticos. Su forma chata y alargada hace que que las caras redondeadas se vean más armónicas.

En el rostro pequeño de Ángela Aguilar no quedarían bien las inmensas gafas oscuras que están de moda esta temporada y por ello, la pequeña del clan Aguilar fue por un modelo de lentes más estrechos, que pudieran acortar la porción de piel que no se ve para no quedar perdida detrás del anteojo.

Estiloso y en colores de última moda, las gafas de Ángela Aguilar combinan con el color suela, uno de los más vistos en las pasarelas de este año. Vestirse a partir de la gama de los colores tierra, combinados con blanco o negro aporta una cuota más de aire chic a un estilo elegante, sofisticado y atractivo.

Los accesorios son fundamentales para Ángela a la hora de componer sus looks. Y estas gafas resultan versátiles y sentadoras. Aunque tiene varios modelos, estas gafas de sol parecen ser sus favoritas y las usa a repetición. Cuando varía de marco, sigue eligiendo el color anaranjado para los vidrios. ¿El motivo? es una cuota de color más que aporta un aire divertido a todos sus looks.

Un tip extra que puede verse en varias de sus producciones fotográficas es que las gafas naranjas siempre quedan increíbles con anillos, aros y colgantes de oro o color dorado, sea en oro rosado, amarillo o más pálido.

Ángela Aguilar adora los lentes con vidrios de colores: su favorito es el naranja. Fuente. Heraldo de México.

El aire lujoso de los lentes de sol de Ángela Aguilar está pensado, justamente, para llevar con joyería y otros accesorios de alta gama.

Caballos pura sangre, joyas y viajes están presentes en el universo de la joven estrella mexicana, por lo cual le sienta de maravilla, tanto o más que los trajes tradicionales que elige para cada uno de sus shows.

¿Con qué combinarías las gafas de lujo de Ángela Aguilar?