Ángela Aguilar y los nuevos jeans estampados con los que rompió el molde

La cantante Ángela Aguilar no para de sorprender a sus fans. Hace un mes, fue con su tema “Ahí Donde Me Ven“ que ya tiene en YouTube 9.501.392 visualizaciones desde su estreno el 10 de junio pasado. Ahora, innovando con un atuendo que ya lleva 482.516 me gusta en unos pocos días. ¿La estrella del mismo? Unos jeans para el aplauso.

Y es que la jovencísima y atractiva “Flor“ de México es tan buena sobre el escenario como las pasarelas virtuales y se desenvuelve como una influencer de moda más en el universo digital desde su cuenta de Instagram donde ya cosecha la friolera suma de 6,5 millones de seguidores.

Taquillera, tanto para sus shows como para cualquier contenido que impulse, seguramente este outfit será moda en 3, 2, 1…

Fuente. Instagram Ángela Aguilar

Los originales jeans de Ángela Aguilar

De esta manera, la talentosa Ángela Aguilar no lo es sólo a la hora de colocar su voz y entonar las canciones que rescatan la tradición mexicana - herencia de su abuela Flor Silvestre-, sino que también es habilidosa a la hora de diseñar.

Así como leen, Ángela Aguilar suele diseñar sus propias prendas. Y si no, las interviene. La joven ha declarado en varias oportunidades que casi ningún diseñador la conforma tanto como cuando ella interviene con algún corte allá y una puntada acá.

¿Este jean lleno de retazos habrá sido el caso?

Al parecer parece una prenda entera, pero muchas veces Ángela Aguilar manda a coser sus “retoques“. Como no especifica en el posteo la marca de su outfit las especulaciones ¡son inevitables!

Lo cierto es que la princesita de la música mexicana, hija de Pepe Aguilar, posa para Instagram en una pose que permite apreciar unos originales jeans mitad hecho del clásico jean de mezclilla en celeste claro con retazos de tela animal print de vaca.

Sí. Y es que las influencers europeas están “enamoradas“ de este tipo de estampado en animal print y ella, amante de la moda, no podía ser menos. Un paseo por las it girls europeas y neoyorquinas demostrarán que casi todas se suben a este furor.

Fuente. Instagram Jess Cheng

Aunque en casi todos los casos las prendas son enteramente de este estampado y nuestra Ángela Aguilar le dio una vuelta más a la tendencia.

Ideal para darle un aire de originalidad y estilo a cualquier look se puede combinar de varias formas según se trate de una prenda superior o inferior. En negro y blanco es fácil de usar y queda super elegante.

Ángela Aguilar ya dio el visto bueno a esta tendencia ¿Vestirías con este original jean o alguna otra prenda de estampado de vaca?