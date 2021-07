Carmen Villalobos nos muestra el osado escote de moda y con qué accesorio lucirlo

Carmen Villalobos terminó de filmar la telenovela colombiana "Café con Aroma de Mujer", donde le dio vida a Lucía Sanclemente. En estos últimos meses, narró el día a día de las grabaciones y compartió con sus más de 17 millones de seguidores los looks que eligió para las escenas.

En una de las últimas publicaciones que hizo mostró un look bellísimo con el que se ganó casi 300 mil likes: luce una musculosa azul con caída por delante, lo que genera un gran escote y tienen una pequeña cadena que le da touch muy delicado. "Ya lista y en los tacones de #luciasanclemente para darle con toda a estos últimos días de grabación en @cafeconaroma", escribió en el pie.

El outfit lo complementó con un pantalón a tono y un blazer de pana color rojizo-violáceo. En cuanto a su pelo, lo sigue manteniendo corto, por arriba de los hombros, pero le dio un toque canchero con unas ondas. En los más de 1.000 comentarios, la halagaron y le confirmaron la buena elección del outfit.

Fuente: Instagram @cvillaloboss

"Café con Aroma de Mujer": terminaron las grabaciones

Carmen Villalobos confirmó que ya finalizó las grabaciones de "Café con Aroma de Mujer" que había comenzado el 3 de diciembre de 2020. Se trata de una telenovela producida por RCN Televisión y el primer episodio se estrenó en Colombia el 10 de mayo de 2021 protagonizada por Laura Londoño y William Levy, junto con Carmen Villalobos, Diego Cadavid y Mabel Moreno en los roles antagónicos.

"Bye bye Lucia!!! Gracias por estos casi 8 meses de tenerte en mi piel! Saben qué reconfirmé con Lucía??? Que si no nos valoramos y no nos queremos, terminaremos eligiendo personas que tampoco lo harán con nosotros. No hay nada más triste que perder la dignidad para gustarle a alguien más! ESO JAMASSSSS", escribió la actriz en Instagram.

Y continuó: "Gracias a todo el elenco, a mis directores, maquillaje, vestuario y en general a todo el equipo de producción de @cafeconaroma (...) Al público gracias, los adoro con todo mi corazón y esperen mas de #luciasanclemente que esto hasta ahora se está poniendo candela. LOS AMOOOOOO". Un mensaje de fortaleza, acompañado del agradecimiento hacia todos sus colegas.



¿Qué te parece el look de Carmen Villalobos y cómo la ves en la actualidad?