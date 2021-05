¿Usará Rosalía los bikinis de baño de Kylie Jenner?

Kylie Jenner es una de las empresarias más fuertes en la economía en este momento. Gracias a su aparición en el reality "Keeping Up with the Kardashians" y a su línea de cosméticos "Kylie", la joven estrella -amiga de Rosalía- ha recorrido el mundo con solo 22 años.

Además, fue mamá hace dos años de la pequeña Stormi y se la nota muy feliz con su maternidad. A pesar de ser una mujer súper ocupada, decidió lanzarse con una nueva empresa de trajes de baño: "Kylie Swim" o "Kylie Swim by Kylie Jenner", dos marcas que ya ha registrado en el mercado.

De a poco en su Instagram la vimos con distintos trajes de baño muy originales. Aunque Kylie no nos dio ninguna pista con respecto a su nueva línea "Kylie Swim", fue cuestión de atar cabos.

Cortesía: Instagram

Los bikinis de Kylie tienen mucho qué decir y los que mostró tienen dos cosas en común: el crochet y los metalizados.

EL primer bikini que subió era de color amarillo y tenía una parte superior estilo top, bien cerrada y con una tanga extra sexy en el mismo tono, de crochet.

El segundo bikini que mostró era bicolor, en lila y fucsia, muy sensual también al más puro estilo Kylie.

Cortesía: Instagram

Con otros modelos lució un género metalizado. En una la vimos con bikini de color rosa nude, escote corazón y bombacha extra chica, como las que potenciaron las Kardashian y que se súper usan este año.

La segunda opción era en color plata y de forma triángulo, más cómodas para aquellas chicas que tienen más busto, como Kylie. Cortesía: Instagram Cortesía: Instagram

¿Será Rosalía la primera en promocionar el nuevo emprendimiento de Kylie? A la cantante española, que es una gran amiga del clan Kardashian-Jenner, le encanta usar atuendos sexies, extravagantes y originales, por lo cual no dudamos de que sería una gran embajadora de los bikinis de "Kylie Swim".