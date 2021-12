Los pantalones de cuero o efecto piel son tendencia y resultan esas prendas que se convertirán en auténticos clásicos que vale la pena tener en tu guardarropas. Son super versátiles, permiten armar estupendos looks tanto de día como de noche. Lo bueno es que más allá del tradicional negro o marrón de líneas rectas y al cuerpo, los leather pants ampliaron la variación de colores y estilos. Hay más deportivos con cordones y ajuste en los tobillos, y otros con cintura baja y silueta ancha.

Michelle Salas, la hija influencer de Luis Miguel, es una gran seguidora de la moda y con las propuestas que comparte en las redes sociales muestra cómo llevar esas tendencias de la pasarela al street style. Aquí van los mejores looks de Michelle Salas con pantalones de cuero. Una paleta de opciones para que te inspires y encuentres el look que más va contigo.

Recto y con chaqueta

El pantalón recto y clásico de cuero negro queda genial con una chaqueta rosa chicle. Foto: Instagram.

Este look es perfecto para estar espléndida todo el día. Desde la mañana en una reunión de trabajo, un almuerzo informal para un after office. En este caso Michelle Sallas decidió combinar unos pantalones efecto piel negros al cuerpo con una blusa de estampa animal print en blanco y negro. El toque especial lo da el blazer clásico, en un tono original, un rosa chicle con botones negros. La combinación de negro con rosa está super de moda y nunca falla. Lo combinó con unas botas cortas con taco medio.

Con puños en los tobillos más puffer jacket

Un estilo más rockero con pantalón con puños en los tobillos y puffer jacket. Foto: Instagram.

En este caso Michelle Salas ha elegido unos pantalones de cuero más cancheros y originales, que se salen del clásico recto y al cuerpo. Son negros y tienen un estilo más deportivo, con cordones que ajustan la cintura y puños en los tobillos. Para potenciar este look más rockero Michelle apostó a usar negro sobre negro. El detalle único de esta propuesta es la puffer jacket de terciopelo acanalado que es una bomba y completa cualquier look.

Color nude y transparencias

Una alternativa para usar todo el día a partir de un pantalón efecto piel color nude, con cintura baja y piernas anchas. Foto: Instagram

Para una propuesta más moderna y trendy, Michelle apostó al pantalón efecto piel pero en color nude. Otro punto para destacar de los pantalones elegidos es su corte, tienen cintura más baja con pinzas y piernas más anchas. Esto los hacer super cómodos y versátiles para usar durante todo el día. Para darle un toque más canchero Michelle lo combinó con una blusa con transparencias, botas al tono y una mini cartera verde menta espectacular.

Total leather

Una propuesta toda en cuero, con pantalón y chaqueta oversize con bolsillos y ajuste en la cintura. Foto: Instagram.

Para las fanáticas de este tipo de material también se puede armar un look completo efecto piel como el que eligió Michelle Salas. Todo en color negro, con un pantalón de diseño deportivo y una cazadora over sized con muchos bolsillos y ajuste en la cintura. La clave si apuestas a este tipo de prendas amplias es colocar debajo algo bien al cuerpo que marque la figura. En este caso Michelle eligió un tejido de punto en naranja que aporta el toque de color perfecto que necesita este look. Lo bueno de esta cazadora es que puedes utilizarla con otras prendas y lograr diferentes propuestas. Por ejemplo con jean, va perfecta.

Las variantes son muchas. ¡Sólo debes elegir la propuesta que más te guste y que te haga sentir cómoda y feliz!