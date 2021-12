Las bermudas cortas de Ángela Aguilar en tendencia

Ángela Aguilar se convirtió en poco tiempo en referente de moda, además de exitosa cantante. Con tan solo 18 años demostró tener un gran sentido del estilismo y millones de personas la siguen en sus cuentas en redes sociales en Instagram y YouTube para buscar inspiración en su impecable estilo.

Esta vez, sorprendió con un regreso: las bermudas de jean. Esta prenda de denim, emblemática de los años 90`s fue furor dos décadas atrás y parece regresar con algunos cambios: ahora es tiro alto.

La princesita de la música mexicana suele intervenir las prendas que viste, darle su toque personal, agregar un volado, un toque rasgado o un patch aquí y allá. De esta forma, Ángela Aguilar tomó un par de jeans y quiso experimentar: orgullosa del resultado lo mostró para sus 7,4 millones de seguidores en Instagram.



Combinada con zapatillas y musculosa ajustada el look con bermudas es tan rebelde como fresco y divertido. Fuente. Instagram @angela_aguilar

Tendencia de vuelta y la moda de reciclar prendas: las bermudas de Ángela Aguilar

Las prendas de jean suelen ser perfectas para intervenir: los adolescentes adoran hacerlo y Ángela Aguilar no es la excepción.

La joven cantante, la menor de la dinastía Aguilar, sabrá -amante de la moda como es- que las bermudas fueron una prenda icónica en los años 90`s y también, que hoy están de vuelta.

En las pasarelas, las vimos regresar de la mano de marcas como Mango, Levis y otras Lacoste, dedicadas a la moda effortless.

Los detalles ripped de la bermuda pueden ser muchos o pocos, experimenta y deja volar tu imaginación. Fuente. American Blues Denim

Pero en el caso de Ángela Aguilar, la intención no fue recurrir a las grandes marcas que ya tienen sus modelos inundando el street style internacional, sino colaborar a la moda de reciclar prendas, con consciencia de que la industria de la moda es una de las que más contamina el planeta, además de una de las que más desperdicia agua: un recurso preciado y finito.

Fue así como la influencer tomó sus tijeras y se propuso reconvertir un jean en el hit de temporada para este verano.

Imitando algunos tips de Ángela Aguilar, también podrás poner manos a la obra con algún jean que ya no uses o su parte inferior no esté de moda y obtener unas bermudas en tendencia, en clave ripped (rasgado) y con mucho estilo.

Lo primero a tener en cuenta para reconvertir tus jeans en bermudas es elegir los que más te favorecen en la parte superior: los de tiro alto. Este tipo de jeans alargan el torso, afinan, marcan la cintura y estilizan todo tipo de siluetas.

Una vez elegido el jean y buscando algo de inspiración en la moda comfy, verás que consigues recortar la botamanga por encima de la rodilla según tus gustos: puedes hacerlo de manera ligeramente irregular como lo hizo Ángela Aguilar y dejar un agujero a uno de los lados para estilizar y mostrar más piel, lo cual además del aire de rebeldía que otorga, estiliza.

Perfectas para combinar con prendas superiores básicas, como la musculosa negra ajustada elegida por Ángela Aguilar, también lo son para combinar con gorras, zapatillas del mismo tono que la prenda superior y gafas super estilosas para protegerte del sol, como lo hace la artista.

La joven cantante logra siempre, con sus intervenciones a sus prendas, imprimir su sello personal a sus outfits y darle ese toque de sensualidad, fresco y divertido que tanto la caracteriza. Deja volar tu imaginación para darle tu toque original a tus jeans, convertidos en bermudas.

Otro detalle para destacar es que la joven cantante no le teme al total look denim y suma a las bermudas una chaqueta de jean en el mismo tono para salir a dar un paseo en su cuatriciclo, sobre el cual posa el increíble y cancherisimo look.

¿Te animas a sumar estas bermudas únicas a tu guardarropas esta temporada? Y claro, combinarlas con estas Nike que promociona Ángela Aguilar o con las sneakers bordadas que muestra en su posteo.