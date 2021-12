Las claves del look navideño de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar es la princesa de la música regional mexicana pero también una it girl: con un gran gusto para la moda la cantante suele acaparar toda la atención de sus fans y del público en general gracias a sus acertados outfits. Por eso, si buscas inspiración para elegir tu look de navidad, no dejes de repasar este artículo.

La Navidad pasada en cuarentena: los Aguilar se vistieron de lujo y festejaron juntos. Fuente. Nueva Mujer.

Ángela Aguilar: la Navidad es su tradición favorita y lo demuestra ¡con mucha moda!

La más pequeña de la dinastía Aguilar adora la unión familiar, honrar su valores y tradiciones y por supuesto, para ocasiones especiales, vestirse como toda una diosa.

Es por eso que reunimos algunos de sus looks más “navideños“ con la intención de reunir lo mejor de su estilo para estas fiestas: Ángela Aguilar es de esas celebridades que sabe combinar el lujo con la simpleza y la sofisticación con el glamour.

Rojo quemado para un vestido clásico e infalible. Fuente. Instagram @angela_aguilar.

Lentejuelas

La cantante conoce el poder de las lentejuelas para sumar espíritu festivo a ciertos eventos y por eso apuesta a un look de deslumbrantes lentejuelas en color rojo apagado: el diseño ceñido del vestido de mangas que terminan antes del codo aportan elegancia, sofisticación y glamour a la vez aunque componen un estilo simple y sin extravagancias.

Transparencias y pedrería. Fuente. Vix.

Transparencias

La apuesta por este look de dos piezas es perfecta por su versatilidad y líneas favorecedoras. Las dos piezas estilizan y marcan la cintura, tanto el pantalón como la remera escote “bote“ bordada con piedras en negro brillante y mangas transparentes.

En un juego sexy y divertido Ángela Aguilar propone un look provocador pero atinado ¡super fácil de recrear!

Lentejuelas de colores en la falda lápiz para esa noche tan especial. Fuente. Vix

La combinación de todas las tendencias: dos piezas, lentejuelas y transparencias

Este look es el más soñado de todos porque combina todas las tendencias para las fiestas en una sola: la parte superior tiene mangas largas pero transparentes y elegante cuello cisne. La minifalda está hecha de lentejuelas en tonos tornasolados y para coronar, es de tiro alto. Es decir, estiliza, marca la cintura, alarga el torso, mantiene el abdomen en su lugar y acentúa la belleza de las piernas al ser un modelo estilo “lápiz“.

¿Se le puede pedir más a Ángela Aguilar? ¡No! Pero quizás podamos pedir a “Santa“ alguno de estos looks para esta Navidad tan esperada, luego de la anterior transcurrida en cuarentena.