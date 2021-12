Shakira muestra cómo llevar el blazer, prenda tendencia 2021/2022

Shakira sabe cómo hacer explotar las redes. Y esta semana lo hizo con un look de blazer más brasier que dio de qué hablar. Con motivo de promocionar Shakira Perfumes, la cantante colombiana posó con un look que combina dos ítems de moda tendencia de primavera-verano 2021/22: traje sastre con un brasier que reemplazó al más tradicional mini top.

Elegante y muy sensual, Shakira enloqueció a sus más de 70 millones de seguidores con este conjunto de dos piezas que será protagonista del street style, como ya lo fue arriba de la pasarela.

Se trata de combinar la elegancia del blazer, prenda referente de la clásica sastrería, sobrio y atemporal, con un diseño de “bra” inspirado en la lencería que llena de astucia el estilismo.

Shakira, un referente de moda natural y poderosa. Foto: Instagram.

Así, el bralette se quita la etiqueta de ropa interior, y del underwear sale a la luz en un look urbano acompañado por un básico con el que se potencian mutuamente.

Shakira llevó una de las fórmulas de la temporada en una tonalidad monocromática color negro con solapa en tono satinado que recordó looks de los desfiles de temporada de Fendi, Etro, Michael Kors y Roberto Cavalli, entre otras marcas top que consagraron esta tendencia.

Pero la cantante colombiana lo llevó, como siempre, a su manera, con mucho estilo y naturalidad. En sus manos, esta tendencia de moda se convierte en un look casual inspirador y muy sencillo de adaptar y copiar.

Shakira con un mix de temporada: blazer más brasier. Foto: Instagram.

Además, el outfit de la cantante de 44 años resulta un estilismo súper cómodo y con el toque de sensualidad justo para asistir a eventos after office de fin de año.

En este caso, es recomendable acompañar el conjunto con accesorios que aporten glamour al look, como algún collar con piedras o un pañuelo de seda.

Y aunque en la foto viral de Shakira no se ve con qué lo combinó, podría haberlo llevado tanto con un jean para elevar un look informal, o con calzas en el mismo tono como look de noche.

La combinación tendencia de moda 2021/22 de blazer con el bralette que reemplaza al mini top. Foto: Pinterest. Foto: Instagram.

El manual de estilo más atrevido no descarta animarse al mix de blazer y bra con un pantalón de colores intensos y estampados o con mini short.

Por estos días Shakira está preparado un nuevo álbum y su primera gira mundial post pandemia, y a la expectativa por este lanzamiento se suman los rumores de boda con Gerard Piqué, futbolista del Barcelona.