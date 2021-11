Este fue el vestido de novia más costoso que usó Jennifer Lopez

Jennifer Lopez se comprometió 5 veces y se casó 4, porque con Ben Affleck suspendieron la boda a último momento allá por el 2004. Por ende se probó el vestido de novia más de una vez. Tanto en la vida real como en la pantalla grande, donde contrajo “matrimonio“ muchas más veces aún.

El vestido de novia que usó en Marry Me en 2019. Fuente. Vogue.

Jennifer Lopez: el traje soñado con el que la diva del Bronx caminó hacia el altar

Aunque la primera vez que Jennifer Lopez se vistió de blanco fue con un traje sencillo para casarse con su prometido Ojani Noa y no eligió gran cola ni velo, luego sus elecciones fueron variando.

En 2001 la actriz, cantante y empresaria volvió a dirigirse hacia el altar y esta vez lo hizo con un vestido más imponente. Se casaba con Cris Judd y optó por una pieza acampanada estilo A con escote en V y encaje, a juego con el velo. Todo era un poco más largo y elaborado, aunque no llegaba a ser costoso, igual que el primer vestido recto de su primer matrimonio.

Después llegaron casamientos en la ficción y hasta contrajo matrimonio a través de su personaje ¡Que era wedding planner!

El traje llevaba un abrigo de piel valuado en miles de dólares. Fuente. Vogue.

Más tarde, Jennifer Lopez, en la vida real, planeó una boda que no se realizó: la que no tendría con su ahora novio nuevamente Ben Affleck. El vestido no se llegó a conocer. No sabemos si ya lo tenía o no. Pero no trascendió. Para el 2004 se casó con Marc Anthony en una ceremonia íntima y con un traje sencillo.

Le siguieron varios matrimonios en la ficción pero el look nupcial que se llevó los aplausos y también varios miles de dólares fue el de Zuhair Murad, uno de los diseñadores favoritos de Jennifer Lopez, para que la diva se case en la película “Marry Me“.

El vestido cubierto de pedrería era de estilo romántico, gran velo y más que acampanado a partir de una parte superior strapless recto ajustado al cuerpo y cintura ceñida.



El traje visto de costado muestra el velo y la cola estilo capa, la superposición de varias capas de tules y el juego de brillos con la pedrería. Fuente. Vogue

El gran volumen de la falda y el peso de las piedras brillantes bordadas no hacían de este look el más cómodo pero sí fue el más vistoso, glamoroso y costoso que lució Jennifer Lopez. También, el más comentado por las revistas del corazón que, en aquel momento, sospechaban que se había casado en secreto con su novio de ese momento, Alex Rodriguez.

La cifra exacta que costó el traje de la boda en la ficción de Jennifer Lopez en “Marry Me“ no se conoce, pero se estima que no estuvo lejos de lo que costó el vestido de bodas de Thalía: 350 mil dólares ya que ambos tenían un trabajo artesanal similar.

Además, los dibujos del vestido se repetían como un patrón en el velo de tul, sujeto gracias a la tiara de brillantes. Lamentablemente el estilo nupcial no fue para una boda real, sino para la historia de la película que encarnó junto a Owen Wilson.

Aunque Jennifer Lopez estaba deslumbrante vestida así, creemos que si da el gran paso con Ben Affleck en un tiempo más, elegirá un modelo más acorde a su estilo atrevido, extravagante y único: con gran escote y un modelo más moderno que romántico.

¿Piensas que Jennifer Lopez querrá un modelo elegante y no tan sobrecargado o se inclinará por un vestido de novia inmenso, romántico y principesco? Como sea, el presupuesto que viene invirtiendo la diva del Bronx en vestidos de novia alcanzaría aproximadamente el millón de dólares si se suman en total ¡impresionante!



Te dejamos el video para que veas cada uno de los vestidos de Jennifer Lopez ¡vale la pena!