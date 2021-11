Los jeans rotos de Jennifer Lopez ideales para estilizar la cadera

Sin duda las caderas de Jennifer López son un punto fuerte a la hora de pensar sus looks. Por eso, la diva del Bronx que está en cada detalle elige los jeans que más le favorecen a la hora de destacar sus curvas.

Un look con jeans rotos como protagonistas. Fuente. Instagram @jlo

La cantante, actriz y empresaria adora los colores claros que contrastan con su piel trigueña y los usa cada vez que puede. Incluso si se trata de jeans: los jeans blancos ripped que vamos a analizar no sólo están de moda sino que además pueden ser aliados a la hora de lucir un cuerpazo latino como el de Jennifer López.

El jean ciñe donde más lo necesitas y produce un movimiento que juega con rodillas y caderas, a donde es más holgado. Veamos.

El jean casi blanco de Jennifer López

Entre todas las gamas de jean, JLo adora los colores claros. Tanto, que esta vez su jean parece casi blanco, pero no lo es. De un celeste clarísimo, la diva eligió este modelo de vaquero tiro alto y recto, ligeramente acampanado en la terminación de la botamanga.

Jennifer acompaña este look con labial en color bronce y sombras al tono. Fuente. Instagram @jlo

Su rasgo distintivo es que está rasgado en las rodillas, en donde es más holgado, y deshilachado hacia el final del jean. Jennifer López lo combinó con una camisa blanca estilo boyfriend anudada para dejar al descubierto la parte central del cuerpo.

Aquello consigue el efecto de alargar el torso y acentuar cadera y cintura, dos grandes fuertes de la bella Jennifer que cuenta con una cuerpazo trabajado gracias a las horas que pasa entrenando, bailando y activa físicamente.

Para acentuar las caderas basta usar un modelo de jeans que no sea demasiado ceñido pero sí lo suficientemente al cuerpo como para acompañar la forma.

Una trencita, el pelo revuelto y un bolso de maquillaje detrás hacen de este posteo una postal casual de su vida con la que los fans enloquecieron con 1.913.486 me gusta. Fuente. Instagram @jlo

La Diva del Bronx adora la comodidad y la moda por igual, pero no está dispuesta a resignar ni una gota de glamour si la prenda es un poco “incómoda“. Lo vemos en cada pasada por la alfombra roja: Jennifer no le teme a los dramáticos escotes ni a los tacos altos.

Sin embargo, esta vez apostó por lo simple: el monocromo (casi, los jeans en realidad son celeste clarísimo como dijimos), líneas algo andróginas y holgadas, una camisa que podría ser de Ben Affleck anudada al centro por sobre la cintura y un maquillaje en colores bronce.

No obstante, es indudable que los jeans, protagonistas de su look, son la pieza clave a partir del cual compone este aire relajado, sutil y “total white“ que tan bien le sienta. No solo a sus caderas, sino a toda su figura.

¿Qué te parece este jean en tendencia de Jennifer López?