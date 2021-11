Los mejores looks de Sarah Jessica Parker, la reina de la moda 2021

Sarah Jessica Parker ratifica el fenómeno alrededor del regreso de “Sex and the City”. Se viene “And Just Like That” en HBO Max y la actriz que interpreta a Carrie Bradshaw protagoniza la cuenta regresiva desde la icónica portada de una de las revistas de moda más importantes del mundo. El regreso de la reina fashion es un hecho y nos muestra las últimas tendencias.

Sarah Jessica Parker es sinónimo de glamour y tendencia y también una expresión de celebración de la moda para todas las mujeres, cualquiera sea su estilo y a toda edad. Eso es lo que expresó la actriz en la producción y nota que se conocerá completa en la edición de diciembre de la reconocida publicación Vogue.

La tapa anticipo de la edición de diciembre protagonizada por Sarah Jessica Parker. Foto: Instagram.

En el anticipo de la entrevista, Sarah Jessica Parker confesó lo que todas las mujeres del mundo imaginaban y soñaban: la actriz ama la moda tanto como sus millones de fans y reveló que conserva ¡toda la ropa! y los accesorios que usó tanto en la serie como en las películas de Sex and the City.

“Tengo todo guardado, según la temporada, el episodio y la escena”, cuenta la estrella de tevé que el próximo diciembre volverá a interpretar a la reportera de moda junto a sus entrañables amigas, Miranda y Charlotte.

Y anticipó que el regreso de la serie será para contar cómo son y viven estas amigas y mujeres mayores de 50 años, con plenitud y satisfechas de ya no ser lo que eran décadas atrás y reconciliadas con el paso del tiempo.

Carrie Bradshaw con un sombrero emplumado de Maison Valentino. Foto: Instagram.

Sarah Jessica Parker muestra las últimas tendencias

¿Qué se puso Sarah Jessica Parker para esta ocasión? ¡De todo! En la tapa, luce un súper vestido de Dolce & Gabbana de la más reciente colección de alta moda que la firma italiana presentó en su inolvidable desfile en Venecia de este año. Y como accesorio estrella, lleva un brazalete Dior.

Sarah Jessica Parker también brilla en la producción con un mini vestido azul de manga cocoon de Alexander McQueen y un conjunto de dos piezas -top corsé y falda- con estampado floral del diseñador sensación de la temporada, Christopher John Rogers.

Otro gran vestido que la viste de reina de la moda a Sarah Jessica Parker es un diseño color menta con plumas de la colección otoño-invierno 2021 de Fendi. Espectacular.

Sarah Jessica Parker utilizó en la producción calzado de su propia marca. Foto: Instagram.

El estilismo de la producción aprovecha al máximo la gracia y expresividad de la actriz de 56 años, y en los primeros planos los ítems de moda son los accesorios, como el sombrero de plumas de Maison Valentino y otro sombrero que lleva un mensaje escrito Libertine.

SJP también usa un abrigo floral de la firma de Johnson Hartig con sede en Los Ángeles. El sombrero tipográfico complementa un sofisticado y romántico vestido bordado de la colección otoño 2021 de Balenciaga.

Definitivamente, Sarah Jessica Parker se viste de lo mejor de la moda de la temporada en Vogue, y en la producción incluyó también un abrigo de tweed de Chanel sobre un vestido plateado con estampado pied-de-poule de Dior, y zapatos, ¡muchos zapatos! de su propia marca de calzado SJP by Sarah Jessica Parker.