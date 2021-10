Todo lo que encontramos en el lujoso bolso de Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy es de esas celebridades espontáneas, auténticas y que inspiran más de lo que imaginan. Pero al adentrarse en algunos detalles de su historia, su visión de la moda y del ambiente artístico directamente provoca amor.

Sin términos medios ni tapujos, confesó a la afamada publicación Vogue en un video temático acerca de lo que llevaba en su bolso que su modo preferido de andar por la vida es cargando una livianisima tote bag. La amamos.

Orgullosa de su estilo. Fuente. Vogue

La tote bag de Anya Taylor-Joy: los motivos de su estilo bohemio

Bolsos de Dior, Chanel o Louis Vuitton es lo que vemos en las manos de la hermosa y talentosa Anya Taylor-Joy cada vez que pisa la alfombra roja de algún festival, evento o estreno. Pero nada más alejado de su realidad cotidiana que eso.

En el video cuenta que carga libros, cuarzos y un tarot dentro de una bolsa mediana de tela estilo tote bag, con asas finas y medianas, toda confeccionada de un género rústico, espaciosa, cómoda y sin compartimentos ni cierres.

Luciendo su tote bag por las calles del mundo. Fuente. msn

La actriz argentino-británica Anya Taylor-Joy usa este estilo de bolso, con un estampado muy bohemio, para toda ocasión. Jura que es versátil, fácil de combinar y allí lleva todo lo que necesita.

El estampado de su bolsa tiene una historia que ya la pinta de cuerpo entero: es de la librería parisina y tan bohemia como nuestra querida actriz, Shakespeare and Company.

El algodón con el que está hecha es orgánico y la serigrafía es una ilustración de la librería. Cuando le consultaron los motivos por los que prefiere ese tipo de bolso, la impactante respuesta fue “Creo que esta bolsa dice que soy una persona robusta, sin miedo a ensuciarme“.

¿Acaso existe algo más estiloso que una gran personalidad?

Qué contiene la tote bag de Anya Taylor-Joy

El ligero y romántico bolso de Anya Taylor-Joy también es especial desde el punto de vista de su contenido. Queda demostrado, así, que el alto glamour que maneja para promocionar sus películas ataviada con extravagantes y provocadores vestidos de lujo, accesorios exclusivos y zapatos de brillantes no tienen que ver con su estilo cotidiano.

De paso, casual y con una amiga, se ve a la actriz con su bolso ligero y de tela rústica. Fuente. msn

El libro que está leyendo, algunos snacks saludables, una libreta de anotaciones y fotos instantáneas. Estos son algunos de los elementos que carga en su bolsa liviana. A estos se suman algunos elementos de maquillaje básico, aunque confiesa en el video In The Bag que no es muy ducha para arreglarse y por supuesto: “sus bebés“. Unos cristales especiales para llenarse de buena energía a donde vaya.

Fuera de los cánones de belleza, esta increíble mujer enamora hasta con las pequeñas historias que la rodean ¿O ustedes no adoran ya a Anya Taylor-Joy?