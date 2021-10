Paula Echevarría confirma que estas botas son las que están de moda

Paula Echevarría sabe cómo llevar outfits efectivos, versátiles y fáciles, y a nosotras nos encanta clonarlos. Pero esta vez nos detuvimos en el calzado que ha repetido en diferentes outfits: botas. Hay tres modelos que serán los in de la temporada y ella ya los llevó a todos.

Empezando el otoño o el invierno, no pueden faltarnos las botas. Son el calzado más calentito y chic. Paula Echevarría nos muestra tres looks con tres botas distintas que no pueden faltarte este fin de año:

Cowboy

Las botas vaqueras son fáciles de combinar y versátiles. Foto: Instagram.

Las botas vaqueras son siempre una buena opción, pero este año serán un must-have. Paula Echevarría las prefiere altas y en ante marrón con tacón cuadrado junto con un vestido blanco estampado y una chaqueta azul con decorado de tachas por toda el contorno de la prenda. También puedes usarlas con jeans o faldas midi.

Chunky

Juega con las botas chunky con looks más rockeros. Foto: Instagram.

Este tipo de botas más militares o más "pesadas" visualmente con suela track serán una de las tendencias que nos deje el calzado para este fin de año.

Paula Echevarría las luce en negro junto con un vestido de corte recto y mangas largas de estampado psicodélico en blanco y fondo negro. Un look muy otoñal que puedes combinar con un tapado camel o negro.

Con plataforma

Muestra tus piernas con las botas altas de plataforma. Foto: Instagram.

Paula Echevarría se luce con sus botas plataformas negras, una falda blanca estampada recta y un sweater de cuello alto en negro. Tu también puedes agregarle un blazer negro, para darle más elegancia al look por completo.

Paula Echevarría nos muestra tres maneras distintas de mostrar sus botas extra tendencia. Elige una y pruebalas con todo tu armario.