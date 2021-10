La minifalda de jean de Belinda que dejó a todos con la boca abierta.

La cantante mexicana Belinda es auténtica, singular, única y glamorosa como pocas. Su estilo no imita a nadie y ella misma es su propia musa. A Belinda le gusta el mundo fashion, casi tanto como romper el molde de lo establecido.



Por eso, en una de sus apariciones en La Voz irrumpió al aire con una minifalda de jean que ya es un emblema: por su originalidad y su diseño. Belinda es pura inspiración y así lo demuestra.

La minifalda de jean de Belinda: una pieza de moda para imitar

La bella Belinda jamás deja un detalle de moda librado al azar. Fiel a su esencia siempre busca reflejar su sentir en sus atuendos y destacar entre las demás.

Así fue como su minifalda de jean metalera, que llevó al aire en su participación La Voz Kids el año pasado, demostró una vez más que los diseños alternativos y rebeldes que selecciona son un mensaje en sí mismos y además ¡le quedan increíble!

El look de minifalda de jean de Belinda de alto impacto que, además, la estiliza la figura. Fuente. Connie Sweet Island 145 KB View full-size Download

Belinda apareció lookeada al estilo animé, con dos coletas a los costados y un make up que agrandaba sus grandes ojos azules, enfundada en una minifalda de jean para recordar. En ella, estampada en la mezclilla, se encontraba el estampado de uno de los discos de una de las bandas más emblemáticas del hard rock, Iron Maiden: Fear of the Dark, lanzado en 1992.

Aunque fue criticada por algunos sectores, lo cierto es que la minifalda de Belinda se veía increíble, poderosa y rebelde como ella.

Eligió un modelo de falda estilo setenntas, super corta y ligeramente acampanada, para lucir con botas bucaneras altas e ideal para resaltar curvas. El diseño ciñe la cintura lo suficiente como para descara la forma de “botella de coca-cola“ tan favorecedora para armonizar la silueta a la vista.

Belinda la combinó con una prenda superior glamorosa, sin temor a la fusión de estilo rockero con glam: una media polera sin mangas mitad tul negro y mitad glitter plateado.

Un mix osado, al que Belinda nos tiene más que acostumbrados. La mexicana adora marcar tendencia y vestirse para mostrar la fuerza que brilla en su interior.

Belinda en un mono de jean negro, fiel a su estilo de deslumbrar a todos. Fuente. Glamour

Otros looks con jean de Belinda

Como dijimos, una falda de jean puede ser algo simple pero no si eres Belinda, que todo lo transforma a su aire.

Un poco más clásica, pero siempre deslumbrante: Belinda enfundada en unos shorts de jean de tiro alto. Fuente. Instagram @belindapop

Si va a llevar una falda de jean larga, por ejemplo, elige el modelo más original posible. Y si va a lucir un mono de jean, será original, abotonado, en negro -ya que adora las reminiscencias a los 70's- y bien corto, ya que también ama las minifaldas.

Por último, si prefiere unos mini shorts de jean, los usa de tiro bien alto, para combinarlos con prendas hiper ajustadas en colores neutros y lucir su esbelta figura.

Su estilo es auténtico, único, singular. Fuente. Pinterest

¿Qué te parece la forma de Belinda de transformar las prendas de jean en una versión siempre singular? Sin dudas, materializar su energía en un look único es su idea de la moda.