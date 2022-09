Tres trucos de Jennette McCurdy para lucir un flequillo impecable

Ella es escritora, cantante y actriz. Sin embargo, su belleza ha traspasado toda definición de sus profesiones. El estilo particular que luce Jennette McCurdy inspira a todas las mujeres que tienen flequillo. Anímate a seguir sus trucos para verte siempre impecable.



Jennette McCurdy dejó que su flequillo se viera impecable y le caiga en la cara en la primera portada de julio 2015, como tema "Sexy" para la revista Bello. Ahora, la actriz de 30 años se abrió para contar cuáles son sus gustos y cómo hace para que su cabello se vea siempre tan natural.

Tres trucos infalibles para el flequillo

No es un asunto fácil lo de llevar el flequillo siempre impecable. Sin embargo, no es imposible. En efecto, según la propia Jennette McCurdy, que desde hace tiempo lo luce a la perfección, contó que hay que aprender a peinarlo y lucirlo "on point".

Definitivamente, tiene su truco. Desde el mantenimiento diario hasta la elección correcta de los productos que se usen, todos y cada uno de los pasos a seguir, demuestran que se lo puede mantener impecable en todo momento.

"Así lució su flequillo impecable Jennette McCurdy para la portada de una revista - Fuente: Blog de la Tele"

El primer truco es elegir el acabado ideal. Si se desea llevarlo recto, asimétrico, tupido o desfilado, como en el caso de Jennette. Todo tiene que ver según las facciones y el tipo de cabello para no tener la necesidad de estarlo retocando.

El segundo truco, es aprender a estilizarlo. Así como todo en la vida, lucir un flequillo impecable es cuestión de prueba y error. Para ello, es importante aprender cómo peinarlo. Puede ser con planchas, rizadoras o cepillos voluminizadores, como lo hace la escritora. De esa manera, se logra ver un acabado muy natural.

Por último, el gran truco es usar los productos adecuados de limpieza y styling, tanto para limpiar el cabello profundamente, como para prepararlo y sellarlo. Cada producto influye para mantener un flequillo perfecto. Trucos para conseguir el flequillo desfilado de Jennette McCurdy - Fuente: Instagram @jennettemccurdy

Un claro ejemplo es: si el cabello tiene tendencia grasa, lo ideal es emplear fórmulas nutritivas ligeras que mantengan la oleosidad controlada. Para el caso de los cabellos secos, lo más recomendable son los productos humectantes. Estos penetran a profundidad la fibra capilar y mitigan la porosidad, dan flexibilidad y previenen el frizz.

Un dato que no es menor, Jennette McCurdy usa spray como su gran aliado y no solo para estilizar el flequillo fácilmente, sino pata sellar su acabado. De esa manera, se asegura que dure sin necesidad de estar retocándolo.

Sin más, su recomendación es que hay que evitar tocarlo, aunque la tentación sea enorme y mantenerlo al menos una vez cada 4 o 6 semanas. Si sigues estos trucos, tu flequillo se verá siempre impecable. ¿Cómo haces tú? Cuéntanos.

